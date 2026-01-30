Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig PFDK'dan 7 Süper Lig ekibine para cezası! - Futbol Haberleri

        PFDK'dan 7 Süper Lig ekibine para cezası!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 02:06 Güncelleme: 30.01.2026 - 02:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        PFDK'dan 7 Süper Lig ekibine ceza!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Galatasaray'a Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynanan maçta "zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden", "taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat" ve "taraftarlarının neden olduğu saha olayları" nedeniyle 1 milyon 200 bin lira para cezası uyguladı.

        Kurul tarafından Çaykur Rizespor'a "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar"dan dolayı 2 milyon 700 bin, Fenerbahçe'ye "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" nedeniyle 1 milyon 220 bin, "çirkin ve kötü tezahürat"tan dolayı Beşiktaş'a 760 bin, Göztepe'ye 500 bin lira para cezası verildi.

        PFDK, TÜMOSAN Konyaspor'a "taraftarının neden olduğu saha olayları" nedeniyle 220 bin, Gaziantep FK'ye de "takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle 54 bin lira para cezası verdi.

        REKLAM

        Ayrıca Çaykur Rizespor Kulübü Başkan İbrahim Turgut'a 40 bin, Başkan Yardımcısı Fatih Bakoğlu ise 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası uygulanırken, Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Rizesporlu oyuncu Giannis Papanikolaou ise 2 maç men cezası aldı.

        Trendyol 1. Lig ekipleri Amed Sportif Faaliyetler'e 802 bin 500, SMS Grup Sarıyer 370 bin, Sakaryaspor 305 bin, Özbelsan Sivasspor 220 bin ve Alagöz Holding Iğdır FK'ye çeşitli sebeplerden dolayı 110 bin lira para cezası uygulandı.

        Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin 1 maç men, Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı da 1 maç men ve 40 bin lira para cezasına çarptırıldı.

        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkan Nahit Eren'e de 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayrı yaşadığı eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        İran'dan askeri tatbikat
        İran'dan askeri tatbikat
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında