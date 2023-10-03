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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor PFDK'dan İstanbulspor'a 'pahalı bilet' cezası! - İstanbulspor Haberleri

        PFDK'dan İstanbulspor'a 'pahalı bilet' cezası!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor'a, Galatasaray taraftarına 'pahalı bilet' sattığı gerekçesiyle 1 milyon 200 bin lira para cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:20 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:20
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        İstanbulspor'a 'pahalı bilet' cezası!
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        TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı maçta rakip kulüp seyircisine, kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının yüzde 30'undan fazla fiyat uygulayarak satmasından dolayı İstanbulspor'a 1 milyon 200 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

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