PFDK'dan İstanbulspor'a 'pahalı bilet' cezası!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor'a, Galatasaray taraftarına 'pahalı bilet' sattığı gerekçesiyle 1 milyon 200 bin lira para cezası verdi.
Giriş: 03.10.2023 - 15:20 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:20
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı maçta rakip kulüp seyircisine, kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının yüzde 30'undan fazla fiyat uygulayarak satmasından dolayı İstanbulspor'a 1 milyon 200 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.