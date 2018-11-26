NBA'de milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Brooklyn Nets'i 127-125 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. 76ers'ın Nets'i 127-125 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren üç sayılık basketi atan Jimmy Butler, 34 sayı, 12 ribaunt, 4 top çalma, 2 asistlik performans sergiledi. Sezonun 14. galibiyetini alan 76ers'ta Joel Embiid, 32 sayı, 12 ribaunt, 4 asist, 2 blok, Ben Simmons da 13 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, 3 top çalma, 2 blokla oynadı. Furkan Korkmaz, 7 dakika görev yaptığı mücadeleyi 2 sayı, 1 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.

Art arda 3. olmak üzere 13. yenilgisini yaşayan Nets'te D'Angelo Russell'ın 38 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, Spencer Dinwiddie'nin 31 sayı, 5 asist, 3 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'e 7 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 104-108

Detroit Pistons-Phoenix Suns: 118-107

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 124-123

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 125-127

Toronto Raptors-Miami Heat: 125-115

Memphis Grizzlies-New York Knicks: 98-103

Sacramento Kings-Utah Jazz: 112-133

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