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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Medipol Başakşehir Piatek'ten Çağdaş Atan'a flaş tepki! - Medipol Başakşehir Haberleri

        Piatek'ten Çağdaş Atan'a flaş tepki!

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen mücadelede Fenerbahçe'ye konuk olan RAMS Başakşehir'de oyundan erken çıkan Piatek, teknik direktör Çağdaş Atan'a tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 20:45 Güncelleme: 28.09.2023 - 20:45
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        Çağdaş Atan'a flaş tepki!
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        Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanına konuk olan Başakşehir'de Hertha Berlin'den transfer edilen Krzysztof Piatek, teknik direktör Çağdaş Atan'a tepki gösterdi.

        Başakşehir'in Fenerbahçe deplasmanında 20 dakikada 3-0 geriye düşmesinin ardından Çağdaş Atan'dan 31. dakikada iki değişiklik geldi. Krzysztof Piatek ile Dimitrios Pelkas'ı oyundan alan Çağdaş Atan, Paulin Keny ve Joao Figueiredo'yu saha sürdü.

        SOYUNMA ODASINA GİTTİ

        Genoa, Milan, Fiorentina gibi takımlarda da forma giyen 28 yaşındaki Polonyalı golcü Krzysztof Piatek, oyundan alınmasına sinirlendi ve doğrudan soyunma odasına gitti.

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