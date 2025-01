Pierre Sage: Mourinho'ya hayranım

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Olimpik Lyon'da teknik direktör Pierre Sage, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ve yakalayacakları şansları iyi değerlendireceklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fransız ekibinin teknik direktörü Sage, Türkiye'de sıcak şekilde karşılandıklarını belirterek, misafirperverlik için teşekkür etti.

Yarın oynanacak müsabakada çıkabilecek tüm olasılıklar üzerine çalıştıklarını kaydeden Sage, "Ciddi bir yoğunluk ve zorluk var. Mücadeleye açığız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp yarın bu şansı iyi değerlendireceğiz. Gayet özgüvenliyiz." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'nin eksiklerine rağmen zorlu bir maç beklediğini belirten Sage, her iki ekibin de iyi bir mücadele ortaya koyacağının altını çizdi.

Sarı-lacivertli ekibin son dönemde taktik değişiklikler yaptığını dile getiren Pierre Sage, "Biz de bu anlamda kendi düşüncemizi sahaya yansıtacağız." diye konuştu.

Fransa Kupası'nda 5. Lig ekiplerinden Bourgoin'a elenmeleri hatırlatılan Sage, "Benim ilk kırılmam değil. Daha önce bunu çok kez yaşadım, alışkınım bu durumlara. Bunu bir kez daha yaşamıştım, amatör takım karşısında da aynı durum oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en sıcak atmosferlerinden birisine sahip olduğunu vurgulayan ve bununla mücadelenin önemine değinen Sage, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için de "Kendisine hayranım, metodunu ve yönetimini çok seviyorum. Kendisini analiz ettim." ifadelerini kullandı.

CLINTON MATA: ZOR GEÇECEK, BUNUN FARKINDAYIZ

Teknik direktör Pierre Sage'yle birlikte basın toplantısında yer alan futbolcu Clinton Mata, çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını ve iyi hazırlandıklarını belirtti.

Sahaya çıktıkları andan itibaren keyif alacaklarını söyleyen Mata, "Fenerbahçe'ye karşı elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Yarınki maçın atmosferiyle ilgili de açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Bazı oyuncularımız buradaki atmosferi çok iyi biliyor, bazıları bilmiyor. Ben çok iyi biliyorum. Kısasa kısas bir maç olacak yarın. Bu maça çok iyi odaklandık ve iyi hazırlandık." dedi.

Fenerbahçe'nin güçlü yönlerine çalıştıklarının altını çizen Mata, "Yarın zor geçecek, bunun farkındayız ama Real Madrid gibi bir ekiple de oynadık. Futbol bu, her an her şey değişebilir." ifadelerini kullandı.