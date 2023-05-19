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Haberler Kısayol Gıda Pilav Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Pilav Dolapta Kaç Gün Dayanır?
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Pilav bozulur mu, nasıl saklanmalı? Pilav dolapta kaç gün dayanır?

Hemen hemen her yemeğin yanına yakışan pilav ülkemizde oldukça fazla tüketilmektedir. Sebzeli, kuru fasulyeli, etli ya da tavuklu olarak tüketilebilen pilav, Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasındadır. Baharatlarla süslenerek de servis edilen pilavın lezzeti bir başkadır. İşte, detaylar.

Pilav Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Pilav Dolapta Kaç Gün Dayanır?
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Bu lezzeti ev halkıyla paylaşmak isteyenler de internet üzerinden pilav tarifleri aratmakta, yapım aşamalarından yararlanmaktadır. Pilavın yapım aşaması kadar saklanması da ayrı bir önem taşımaktadır. Pilavın bozulmasından saklanması tüketimi açısından önemlidir. Pilav bozulur mu? Dolapta ve dışarıda kaç gün dayanır? Kaç günde bozulur ve kaç gün bekler? Pilav nasıl saklanmalıdır? İşte, pilavın saklama koşulları hakkında merak edilen bilgiler.

Pilav Bozulur Mu?

Pek çoğumuz bu soruya karşılık pilavın uzun süre bozulmadan bekleyebileceğini öne sürse de işin aslı öyle değildir. Ambalajından çıkarılmamış pirinç 5 seneye kadar bozulmadan muhafaza edilebilir. Ancak pişirilme işlemine tabi tutulursa oda sıcaklığında 1 günden sonra bozulmaya başlayacaktır. Bu sebeple pilavın buzdolabında tutulması daha uygundur.

Pilav Kaç Gün Dayanır?

Pilavın dayanıklılığı bulunduğu ortam koşullarına bağlıdır. Şayet pilav buzdolabında saklanacaksa 3-4 gün içerisinde tüketilmesi gereklidir. 6 günden sonra bozulmaya başlayacaktır. Dışarıda ise 1 günden sonra pilavınızın tüketilmesini tavsiye etmeyiz. Pilav dondurucuda ise 6 aya kadar saklanabilir. Ancak tazeliği açısından hemen tüketilmesi daha uygundur.

Pilav Dolapta Kaç Gün Dayanır?

Pilav için en iyi muhafaza ortamı buzdolabıdır. Çünkü pişmiş pilav oda sıcaklığında uzun süre tutulursa küflenir ve ekşi bir koku yayar. Pilav buzdolabında 3-4 gün kadar saklanabilir. 4 günden sonra pilavın tadı değişeceğinden dolayı tüketilmesini tavsiye etmeyiz. Çünkü bu durum gıda zehirlenmesine yol açabilir.

Pilav Kaç Gün Bekler?

Pilavın bekleme süresi buzdolabında ve oda sıcaklığında farklılık gösterir. Pilav nemli olmayan bir ortamda en fazla 1 gün kadar bozulmadan bekler. 1 günden sonra küf oluşmaya başlayacaktır. Buzdolabında ise bekleme süresi 4 güne kadar çıkmaktadır. Buzluk ya da derin dondurucu tercih edilecekse 6 aya kadar saklanabilir. Ancak pilavı birkaç gün içerisinde tüketecekseniz buzdolabında saklanması daha uygun olacaktır.

Pilav Kaç Günde Bozulur?

Pilav buzdolabında 4 günden sonra bozulmaya başlayacaktır. Bunu gözlemlemeniz oldukça kolaydır. Kıvamı, tadı ve kokusu değişecektir. Oda sıcaklığında ise 1 günden sonra bozulmaya başlar. Buzlukta ise bu süre 6 aya kadar uzamaktadır.

Pilav Nasıl Saklanmalı?

Küf oluşumunu engellemek için pilavın hava temasını kesmek gerekir. Belirli bir süre bekletildikten sonra pilav zararlı mikroorganizmaların üremesi için uygun hale gelecektir. Bu sebeple buzdolabında saklanmalıdır. Buzdolabında hava almayan bir kapta ya da tencerede saklanabilir. Buzdolabında tutulan pilav kuruyacak ve suyunu çekecektir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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