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        Pilotların kolundaki peçlere ilişkin açıklama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bir astsubay başçavuş, Atatürk imzası olduğu için pilotların kolundaki peçleri çıkarmak istedi." iddiasını yalanladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:20 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:20
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        Pilotların kolundaki peçlere ilişkin açıklama
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        DMM'nin sosyal medya hesabından, bir videoya ilişkin ortaya atılan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medyada paylaşılan iddiaya yönelik açıklama yapıldı.

        AA'da yer alan habere göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanan tanıtım videosu çekimleri kapsamında bir astsubay başçavuşun görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Görevli astsubay başçavuş, videoda yer alacak pilotların kollarında birbirinden farklı peçlerin yer aldığını ve bu peçlerin bazı askerlerde sağ kolda, bazı askerlerde de sol kolda olacak şekilde yönerge dışı kullanıldığını fark etmiştir. Bunun üzerine yönergeye uygun peçlerin ve yine yönergede belirtilen kola takılmasının daha uygun olacağı konusunda bilgilendirme yapmıştır. Bu bilgilendirmenin, 'Atatürk imzasının kaldırılmak istendiği' şeklinde manipüle edildiği tespit edilmiştir."

        Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

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