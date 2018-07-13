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Tatil sezonunu Göcek’te açan Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti, tekneyle Ege turuna devam ediyor. Makaron'un haberine göre; Yalkavak’a demirli teknelerinden objektiflere yansıyan Pınar Altuğ’un (43) göbeği “Acaba hamile mi?” sorularına neden oldu.