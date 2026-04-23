        Haberler Objektife Takılanlar Pınar Altuğ: Sebep dizilerse engellensin - Magazin haberleri

        Pınar Altuğ: Sebep dizilerse engellensin

        Pınar Altuğ, okullarda artan şiddet olayları nedeniyle hedef gösterilen diziler hakkında konuştu. Altuğ, "Bununla ilgili kararı ben veremem fakat önüme gelen tekliflerde yer alıp almayacağıma karar verebilirim" dedi

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 07:39 Güncelleme:
        "Sebep dizilerse engellensin"

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Pınar Altuğ, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Alışveriş turuna çıkan Altuğ, yeni projelerinden tatil planlarına ve son dönemde gündemden düşmeyen 'dizilerde şiddet' tartışmaları hakkında konuştu.

        "BODRUM'DAN VAZGEÇELİ UZUN ZAMAN OLDU"

        Tatil rotasını son yıllarda Bodrum'dan Çeşme'ye çeviren Altuğ, bu değişikliğin nedenini ise bölgedeki yoğun yapılaşmaya bağladı. Bodrum defterini uzun süre önce kapattığını ifade eden oyuncu, şunları söyledi: Bodrum'dan vazgeçeli uzun zaman oldu. Çünkü bana göre orada girecek deniz kalmadı. Şartlar çok değişti, her yere inşaat yapıldı. Bu nedenle önce Marmaris tarafına kaymıştık, son iki senedir de Çeşme'deyiz.

        Son dönemde okullarda artan şiddet olaylarıyla birlikte, televizyon dizilerinin bu duruma etkisi yeniden tartışılmaya başlandı. Genellikle komedi dizilerinde rol alan Pınar Altuğ, dizilerin şiddeti körükleyip körüklemediği konusundaki düşüncelerini paylaştı.

        "KEŞKE TOPLUM ÜZERİNDE O KADAR ETKİLİ OLABİLSEK"

        Komedinin kendi kişisel tercihi olduğunu belirten oyuncu, "Komedi benim kişisel tercihimdi. Sesimi yükseltmeyi sevmem, el kol hareketlerini sevmem. 'Sadece orada mı şiddet var?' diyesim de geliyor. Keşke toplum üzerinde o kadar etkili olabilsek de güzel şeylerden de insanlar aynı oranda etkilense. Bununla ilgili kararı ben veremem, ben bir oyuncuyum. Fakat kendi hayatımla ilgili önüme gelen tekliflerde, projenin içinde yer alıp almayacağıma kendim karar verebilirim. Şiddet, benim bugüne kadar tercihim olmadı" ifadelerini kullandı.

        "TEK BAŞINA ELE ALINACAK BİR KONU DEĞİL"

        Dizilerin toplum üzerindeki etkisine de değinen Altuğ, sözlerini ise şöyle noktaladı: Diziler şiddeti etkiliyor mudur? Evet, etkiliyordur. Özendiriyor olabilir mi? Olabilir. Ancak bu, o kadar çok bileşeni olan bir durum ki tek başına ele alınacak bir konu değil. Üzerinde hassasiyetle durulması gereken ve gün geçtikçe artan bu sorunun önüne mutlaka geçilmeli. Evlatlar söz konusu olunca akan sular durur. Eğer buna sebep olan dizilerse diziler, başka etkenlerse onlar engellenmeli ki artık daha fazla üzücü haber almayalım.

        23 Nisan kutlu olsun!
