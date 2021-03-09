Haber bülteni açılışında Türkçe olarak, “Tagesthemen programına hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Pınar Atalay ve Maus” sözleriyle başlayan Atalay, aşırı sağcıların tepkisinine neden oldu. Atalay'ın amacı ülkede çocuklara farklı kültürleri öğreten çizgi karakterin 50. yaşını kutlamaktı.

Televizyon kanalında 8 saniye Türkçe’yi hazmedemeyen aşırı sağcılar Atalay’a “Türkiye’ye git, Türkçe Almanya’ya ait değildir” sözleriyle linç kampanyası başlattı.

TELEVİZYON VERGİLERİNİ GERİ İSTEDİLER

Pınar Atalay’a tepki gösteren aşırı sağcılar sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda, zorunlu olarak ödenen radyo ve televizyon vergilerini yetkililerden geri talep etti.

PINAR ATALAY KİMDİR?

1978 yılında dünyaya gelen spiker, sunucu Pınar Atalay ARD’nin haber bülteni Tagesthemen’i sunmaktadır. 16 yıldan uzun süredir habercilik yapmakta, 2006 yılından bu yana NDR kanalında çalışmakta, 2010 yılından beridirde Phoenix Runde isimli tartışma programının moderatörlüğünü yapmaktadır.

Pınar Atalay Almanya’nan Lemgo şehrinde doğmuş baba tarafından aslen Tekirdağ, anne tarafından ise aslen Manisa’lıdır. Boğa burcudur.

Lise eğitiminin ardından habercilik mesleğine adım atan Atalay Üniversite’ye gitmemiştir. Bir ablası vardır. Annesi terzidir. Eskiden annesinin bir terzi dükkanı olduğunu ve ona sık sık yardım ettiğini belirtmiştir. Evlidir, eşide Türk’tür.

Bugüne kadar sunmuş olduğu programlar, Moderatorin / TV – Journalistin, ARD Tagesthemen, Plusminus im Ersten, NDR aktuell… Günümüzde yaşantısını Almanya Hamburg’da sürdürmektedir.