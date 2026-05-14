        Pınar Aylin: Dijital çıktı, mertlik bozuldu - Magazin haberleri

        Pınar Aylin: Dijital çıktı, mertlik bozuldu

        Kızı Maya ile birlikte Bebek'te görüntülenen ünlü şarkıcı Pınar Aylin, yapay zekâ ile üretilen müzikleri ruhsuz bulduğunu söyledi. Aylin, "Anlam arayışında olan insanlar, bu dönemin şarkılarıyla tatmin olamıyorlar" dedi

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 08:04 Güncelleme:
        "Dijital çıktı, mertlik bozuldu"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Pınar Aylin, kızı Maya ile birlikte önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Uzun süredir İzmir'de yaşayan şarkıcı, İstanbul'a geliş nedeninin doğum günü kutlaması olduğunu belirtti. Bu haftayı İstanbul'da geçireceğini dile getiren Aylin, İzmir'deki hayatından oldukça memnun olduğunu ifade etti.

        Doğa ile iç içe bir yaşam sürdüğünü anlatan şarkıcı, "15 senedir İzmir'deyiz. Zeytin ağaçlarının içinde yaşıyoruz. Baharda oralar çok keyifli oluyor ancak yaz döneminde daha çok kendi içimize çekiliyoruz. Kendimize yetecek kadar zeytinliğimiz var, tam bir çiftlik sayılmaz ama çiftliğimsi bir hayat yaşıyoruz" dedi.

        "İSTANBUL GEZMEK İÇİN GÜZEL"

        İstanbul'un güzel fakat bedel ödeten bir şehir olduğunu vurgulayan Pınar Aylin, Ege'ye göç etme hayallerine değinerek şunları söyledi: Herkesin hayalinde Ege'ye kaçmak vardır; özellikle Alaçatı ve Urla şu an çok popüler. Biz bu konuda erken davrandık. O dönem bize 'delilik' gözüyle baktılar ama pandemi sürecinde herkes hak verdi. İstanbul ancak gezmek için güzel, o da bir haftayı geçmemeli.

        Pınar Aylin, ayrıca Mert Tokatlıoğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Maya'nın oyunculuk eğitimi aldığını açıkladı. Oyunculuk alanında ilerlemek istediğini söyleyen Maya, "Geçtiğimiz sene üç tane proje yaptık. Beş senedir İstanbul'dayım. Medya İletişim okudum" dedi.

        "KIZIMLA GURUR DUYUYORUM"

        Kızını desteklediğini ifade eden Pınar Aylin, "Onun sanatçı ruhunun küçük yaştan beri farkındayım. Ne olacağını bilemiyorduk. Resmi de çok iyidir. Onunla her türlü gurur duyuyorum. Eminim çok güzel işler yapacak. Şu an çok kıymetli hocalardan eğitimler alıyor" şeklinde konuştu. Maya, oyuncular arasında duruş olarak Pınar Deniz'i beğendiğini söyledi.

        "YAPAY ZEKÂ KULLANMAMAKTA DİRENİYORUM"

        Aylin, yapay zekâ destekli günümüz müzik dünyasını yorumladı. Yapılan müziklerin 90'lı yıllardaki tadı vermediğini ifade eden Aylin, yapay zekâ ile üretilen müzikleri ruhsuz bulduğunu söyledi. Aylin, "Dijital çıktı, mertlik bozuldu. Bizim dönem çok şanslıydı. O dönem ardı ardına ürettik. Siz de çok şanslıydınız, bizimle büyüdünüz. Şimdiki yapılan müziklerin içinde çok istisnai olarak beni yakalayan şeyler var. Kimsenin hakkını yemeyeyim ama çok istisna... Anlam arayışında olan insanlar bu dönemin şarkılarıyla tatmin olamıyorlar. Bizde gerçek eserler vardı. Sözlerde bir anlam vardı. Şimdiki şarkıların introsu yok. Yapay zekâ kullanmamakta direniyorum. Kullananlara saygım var. Her şey yapay zekâ ile olur ama ruhu veremezsin" ifadelerini kullandı.

        54 yaşındaki şarkıcı, rap müziği sevmediğini sözlerine ekleyerek, "Rap müziği sevmiyorum. İçlerinde tek tük güzel var fakat bazıları korkunç. Bunları çocuklar dinliyor, tehlikenin farkında mısınız? O yüzden beni çok konuşturmayın" dedi.

        #Pınar Aylin
        #Yapay Zeka
        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Sağanak ve fırtına alarmı! 39 il için sarı kod
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Part time çalışmada GSS primi
        İsrail Meclisi'nin feshedilmesi için yasa tasarısı
        JD Vance'ten İran'a dair açıklama
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?
        Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        "5G abone sayısı 34 milyona yaklaştı"
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finalde!
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        Tarihin en akıl almaz faciası
        "İsrail ile gizli iş birliği affedilemez"
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Belediye başkanına yumruklu saldırı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Fransa'da şampiyon PSG!
        Fatih Tekke: Kupayı çok fazla istiyoruz!
