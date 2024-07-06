Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Pınar Deniz ile Kenan Yıldırım'ın tekne tatili - Magazin haberleri

        Pınar Deniz ile Kenan Yıldırım'ın tekne tatili

        Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Çift, Çökertme Koyu'na demirledikleri teknelerinde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 12:25 Güncelleme: 06.07.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve bu yaz nikâh masasına oturması beklenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Bodrum'da objektiflere yansıdı.

        2

        Oyuncu çift, Çökertme Koyu'na demirledikleri teknelerinde görüntülendi.

        3

        Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

        4

        Pınar Deniz'in teknede güneşlendiği sırada, Kaan Yıldırım, zodyak botun önünde köpeğiyle renkli görüntüler verdi.

        5

        Tekneye dönme vakti geldiğinde kendilerini karşılayan Pınar Deniz, sevgilisiyle köpeklerinin suya girdiği anları görüntülendi.

        6

        Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, sonrasında teknenin ön bölümüne geçip güneşlendi.

        7

        Teknenin iç kısmında sevgilisini defalarca öpen Kaan Yıldırım, Pınar Deniz’in kendisine kitap okuduğu anları da dikkatle dinledi.

        8

        İşte ünlü çiftin tatilinden objektiflere yansıyan diğer kareler...

        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        #Pınar Deniz
        #Kenan Yıldırım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Melih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Melih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Tarih yazalım!
        Tarih yazalım!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Hollanda'yı nasıl yeneriz?
        Hollanda'yı nasıl yeneriz?
        Ulaşıma kapatılmıştı! Kara yolunun altından çıktı
        Ulaşıma kapatılmıştı! Kara yolunun altından çıktı
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        Kediler eşyaları neden tırmalar?
        Kediler eşyaları neden tırmalar?
        Kahvenin dişlere zarar vermesi nasıl önlenebilir?
        Kahvenin dişlere zarar vermesi nasıl önlenebilir?
        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!
        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!
        Resimlerdeki gözler neden bizi takip eder?
        Resimlerdeki gözler neden bizi takip eder?
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun