Pınar Deniz ile Kenan Yıldırım'ın tekne tatili
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Çift, Çökertme Koyu'na demirledikleri teknelerinde görüntülendi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve bu yaz nikâh masasına oturması beklenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Bodrum'da objektiflere yansıdı.
Oyuncu çift, Çökertme Koyu'na demirledikleri teknelerinde görüntülendi.
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Pınar Deniz'in teknede güneşlendiği sırada, Kaan Yıldırım, zodyak botun önünde köpeğiyle renkli görüntüler verdi.
Tekneye dönme vakti geldiğinde kendilerini karşılayan Pınar Deniz, sevgilisiyle köpeklerinin suya girdiği anları görüntülendi.
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, sonrasında teknenin ön bölümüne geçip güneşlendi.
Teknenin iç kısmında sevgilisini defalarca öpen Kaan Yıldırım, Pınar Deniz’in kendisine kitap okuduğu anları da dikkatle dinledi.
İşte ünlü çiftin tatilinden objektiflere yansıyan diğer kareler...