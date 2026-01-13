Habertürk
        Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı: "Sağlıklı Toplum, Güçlü Bilimsel Altyapı ile Mümkün"

        Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı: “Sağlıklı Toplum, Güçlü Bilimsel Altyapı ile Mümkün”

        Sürdürülebilir tarım, gıda ve hayvancılık alanlarında halkı bilinçlendirmek ve toplumun sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Pınar Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği Bilimsel Makale Ödülleri, sürdürülebilirlik odağında bilime katkı sağlayan çalışmaları ödüllendirdi. Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, "Pınar Enstitüsü olarak, toplumun sağlıklı gelişiminin ancak güçlü bir bilimsel altyapı ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu ödül programı ile sürdürülebilirlik odağında yürütülen nitelikli bilimsel çalışmaları görünür kılmayı, özellikle genç araştırmacıların bilimsel üretim yolculuklarını desteklemeyi ve toplum sağlığına katkı sağlayacak araştırmaların artmasına öncülük etmeyi amaçlıyoruz" dedi

        Giriş: 13.01.2026 - 14:31 Güncelleme: 13.01.2026 - 14:31
        "Sağlıklı Toplum, Güçlü Bilimsel Altyapı ile Mümkün"
        Pınar Enstitüsü’nün, sürdürülebilirlik teması kapsamında gıda, sağlık, beslenme ve tarım alanlarında yürütülen bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve toplumsal düzeyde görünür kılınmasını sağlamak amacıyla düzenlediği Bilimsel Makale Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Alanında uzman Değerlendirme Kurulu’nun titiz incelemeleri sonucunda, bilime katkı, toplumsal yarar, uygulanabilirlik ve özgünlük kriterleri çerçevesinde ödül almaya hak kazanan çalışmalar belirlendi.

        İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Hatice Merve Bayram birinci, Üsküdar Üniversitesi’nden Esma Ulusoy ikinci, Harran Üniversitesi’nden Kamile Bayrak Akay ise üçüncü oldu.

        “SAĞLIKLI TOPLUM, GÜÇLÜ BİLİMSEL ALTYAPI İLE MÜMKÜN”

        Gıda, sağlık ve beslenme alanlarında toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan bilimsel çalışmalara verdikleri desteğin altını çizen Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Pınar Enstitüsü olarak, toplumun sağlıklı gelişiminin ancak güçlü bir bilimsel altyapı ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu ödül programı ile sürdürülebilirlik odağında yürütülen nitelikli bilimsel çalışmaları görünür kılmayı, özellikle genç araştırmacıların bilimsel üretim yolculuklarını desteklemeyi ve toplum sağlığına katkı sağlayacak araştırmaların artmasına öncülük etmeyi amaçlıyoruz. Her yıl artan ilgi, doğru bir alanda sorumluluk üstlendiğimizi gösteriyor. Bu doğrultuda değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından ödül almaya hak kazanan tüm akademisyenleri tebrik ediyor, bilime ve toplum sağlığına sundukları değerli katkılar için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

        6 YILDA 213 BİLİMSEL ÇALIŞMA DEĞERLENDİRİLDİ

        2018–2025 yılları arasında, pandemi dönemi hariç her yıl düzenlenen program kapsamında bugüne kadar Türkiye’nin 47 ilinden, 84 üniversitesinden ve 53 farklı bölümünden toplam 213 bilimsel başvuru alındı. 2025 yılı ödül programı kapsamında ise 2021–2024 yılları arasında yayımlanmış hakemli dergi makaleleri değerlendirmeye alındı. Bu yıl Türkiye’nin 20 farklı ilinden, 30 üniversitesinden başvuru yapıldı.

        ÖDÜL KAZANAN ÇALIŞMALAR

        İstanbul Gelişim Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Hatice Merve Bayram “Metabolik ilişkili yağlı karaciğer hastalığı olan hastalarda kızılcık bitkisinin antropometrik ve biyokimyasal parametreler üzerindeki etkileri: Randomize kontrollü klinik çalışma” başlıklı makalesiyle birincilik ödülünün sahibi olurken, Üsküdar Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Esma Ulusoy “Gümüş nanopartiküllerin anason kallus kültüründe ikincil metabolit bileşimi ve toksisite üzerindeki etkisi” başlıklı makalesiyle ikincilik ödülünü kazandı. Harran Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Kamile Bayrak Akay ise “Yağ asidi ilavesi, bezelye proteini bazlı filmlerin hidrofobikliğini artırarak daha iyi oksijen ve su bariyer özellikleri ile meyve koruma yeteneği sağlar” başlıklı makalesiyle üçüncülük ödülünü aldı.

        Toplum sağlığının güçlendirilmesine katkı sunan nitelikli bilimsel üretimi desteklemeyi amaçlayan Pınar Enstitüsü Bilimsel Makale Ödülü, hakemli dergilerde yayımlanmış, bilime katkı potansiyeli yüksek araştırmaları teşvik etmeyi ve özellikle genç araştırmacıların bu alanlara yönelmesini stratejik bir öncelik olarak görüyor.

