        Pınar Et 40. kuruluş yıldönümünü kutladı - İş-Yaşam Haberleri

        Pınar Et 40. kuruluş yıldönümünü kutladı

        Türkiye'nin ilk özel sektör entegre et tesisi Pınar Et, 40. kuruluş yıldönümünü düzenlenen törenle kutladı

        Giriş: 02.12.2025 - 16:20 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:20
        Pınar Et 40. kuruluş yıldönümünü kutladı
        Etkinliğe, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Gökoğlu, Yaşar Holding İcra Başkan Yardımcısı Turgut Sarıoğlu, Yaşar Holding Finans Başkan Yardımcısı Tolga Şenefe, Pınar Et ve Çamlı Besicilik Başkan Yardımcısı Tunç Tuncer, Yaşar Dış Ticaret Genel Müdürü Hasan Tuna Settar ile şirket yöneticileri ve çalışanlar katıldı.

        Pınar Et Genel Müdürü Hüseyin Demir, şirketin 1985’te merhum Selçuk Yaşar’ın vizyonuyla kurulduğunu hatırlatarak modern et sanayisinin gelişiminde önemli rol üstlendiklerini söyledi. Demir, toplam işlenmiş et pazarında yüzde 19,1 tonaj payıyla liderliği sürdürdüklerini vurguladı.

        Demir, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin olarak da “2050’de karbon nötr bir kuruluş olmayı amaçlıyoruz. 2030 yılı sonuna kadar sera gazı emisyonu yoğunluğumuzu yüzde 30, su ayak izimizi ise yüzde 15 azaltmayı hedefliyoruz. Türkiye’de ambalajlı et sektöründeki liderliğimizi korurken bugün 30’dan fazla ülkede tüketicilerle buluşuyoruz” dedi.

        Pınar Et’in 40 yıllık süreçte sektöründe pek çok yeniliği hayata geçirdiğini belirten Demir, Türkiye’nin ilk entegre et ve hindi tesislerinin yanı sıra ilk Ar-Ge merkezini kurduklarını, modern dilimlenmiş şarküteri ürünlerini tüketiciyle tanıştırdıklarını ifade etti.

        Törende ayrıca 5 ila 30 yıl arasında hizmet veren 43 çalışana plaket ve sertifikaları takdim edildi. Gökoğlu, 30 hizmet yılını tamamlayan yöneticilere sertifikalarını verdi.

