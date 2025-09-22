Pınar Et'in sürdürülebilirlik hedefi

Pınar Et, 2050 yılında karbon nötr kuruluş olma yolundaki hedeflerine ulaşmak için çalışıldığını açıkladı. Pınar Et, 2030 yılı sonuna kadar sera gazı emisyonu yoğunluğunu yüzde 30 ve su ayak izini de yüzde 15 azaltmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir üretim yaklaşımı sayesinde entegre atık değerlendirme sistemiyle döngüsel ekonomi modelini başarıyla uyguladıklarını belirten Pınar Et Genel Müdürü Hüseyin Demir, kaynakların verimli kullanılması ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağladıklarının altını çizdi. Hüseyin Demir, “Yenilenebilir enerji, su verimliliği, atık yönetimi, lojistik optimizasyonu ve sürdürülebilir ambalaj konularında 2024 yılında 439,4 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. GES yatırımından su yoğunluğu kontrolüne, entegre atık sisteminden lojistik tarafındaki tasarrufa kadar her alanda karbon emisyonu salımını en aza indirgemek için çalışmalar yapıyoruz. 2023 yılında devreye aldığımız güneş panelleri yatırımı ile 2024 yılında toplam elektrik tüketiminin %8’ini karşılarken 1.076 tCO2e karbon salımını engelledik. Lojistik alanında "Tek Yön, Temiz Yarın" projesiyle son 12 ayda 150.438 litre daha az yakıt kullanılmasıyla 397 ton karbon emisyonu azaltımı sağladık. Uzaktan izleme sistemiyle tesis genelindeki su tüketimini anlık olarak takip ederek su kullanım yoğunluğunu önceki yıllara kıyasla azaltarak 16,47 m³/ton seviyesine indirdik. Üretim tarafında hayvansal yan ürünler işlenerek katma değerli yan ürünlere dönüştürülürken, işlenemeyen yan ürünler ise biyogaz üretiminde kullanılmak üzere lisanslı firmalara yönlendirerek çevresel etkileri azaltırken, enerji üretimine katkı sağlıyoruz. Çevresel sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz, döngüsel ekonomi alanında öncü uygulamaları sürdürerek değer yaratan sürdürülebilir çözümler geliştirmeye devam ediyoruz.” dedi.

Sosyal Sorumluluk Projeleri ile de sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet ettiklerini söyleyen Demir, “TEGV iş birliği ile Tasarım Mucitleri Ateşböceği Eğitim Programı ile 2023 yılından bu yana deprem bölgesindeki çocuklara bilimi sevdirmeyi amaçlıyoruz. Son 10 yıldır çalışanlarımız ile birlikte başarıyla sürdürdüğümüz "10 pil 1 fidan" projesi ile geçen sene 3.400 adet pil toplayıp 340 adet yeni fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu sayede son on yılda dikilen fidan sayısı 2.640’a ulaştı. Bunun dışında LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı) ile iki anlamlı projede bir araya geldik. Seferihisar’daki LÖSEV Yaşam Çiftliği’nde lösemili çocuklar ve ailelerine katkı sağlamak için düzenlenen mandalina hasadı etkinliğinde yer aldık. “LÖSEV Dilek Topla Benim İçin” kampanyasında çocukların dileklerini toplayarak dileklerinin gerçekleşmesine katkı sağladık.” diyerek sözlerini tamamladı. PınarOnline’ın Dijital Dönüşüm ve e-Ticaret Direktörü Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, klasik e-ticaret anlayışını aşarak çevresel sürdürülebilirliği merkezine alan yenilikçi bir iş modeli geliştirdiklerinin altını çizdi.