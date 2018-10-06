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Pınar Karşıyaka-Tofaş: 55-82

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 1. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 82-55 mağlup etti.

06 Ekim 2018 Cumartesi, 17:31 | Güncelleme:

Pınar Karşıyaka-Tofaş: 55-82

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Pınar Karşıyaka: Walker 2, Berk Uğurlu 10, Gailius 11, İlkan Karaman 1, Marei 16, Chatman 7, Egemen Güven, Erdi Gülaslan 3, Tayfun Erülkü 5, Görkem Doğan

TOFAŞ: Harper 13, Garrett 7, Mejia 16, Kadji 7, Muhsin Yaşar 4, Berkan Durmaz 4, Barış Ermiş 3, Yiğit Arslan 8, Muhaymin Mustafa 4, Withey 8, Mert Konuk 6, Emre Tanışan 2

1. periyot: 11-19

Devre: 19-43

3. periyot: 30-61

5 faulle çıkan: 35.00 Muhsin Yaşar ( TOFAŞ)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 1. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 82-55 mağlup etti.

Müsabakaya 3 sayılık basketlerle başlayan rakibi karşısın Marei ve Berk Uğurlu ile sayılar üreten Pınar Karşıyaka, ilk 4 dakikayı 7-6 önde geçti. Mejia ve Garrett'la 9-0'lık seri yakalayan konuk ekip, son 2 dakikaya 15-7 üstün girdi. Aradaki farkı 10 sayıya (19-9) çıkaran TOFAŞ, ilk periyodu 19-11 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan TOFAŞ, üst üste basketler bulduğu ve rakibine sadece 3 sayı şansı verdiği 8 dakikalık bölümde farkı 26 sayıya kadar yükseltti: 40-14. İkinci periyotta 24-8 üstünlük kuran TOFAŞ, devreye 43-19 önde girdi.

Üçüncü periyotta ilk 5 dakikalık bölümü 48-28 üstün geçen TOFAŞ, aradaki farkı tekrar açtığı periyodu 31 sayılık farkla 61-30 önde tamamladı.

Son periyodun başında Mejia'nın 3 sayılık basketiyle farkı 32 sayıya kadar (66-34) çıkartan konuk ekip, üstünlüğünü koruduğu müsabakadan 82-55 galip ayrıldı..

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