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Pınar Karşıyaka - Türk Telekom: 94-90 (MAÇ SONUCU)

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisindeki dördüncü maçta Türk Telekom'u evinde 94-90 yenerek durumu 3-1'e getirdi ve finale yükseldi. İzmir ekibi, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Pınar Karşıyaka - Türk Telekom: 94-90 (MAÇ SONUCU)
DHA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisindeki dördüncü maçta Türk Telekom'u evinde 94-90 yenen Pınar Karşıyaka, seriyi 3-1 kazanarak 8 yıl sonra finale çıktı. Normal sezonu lider bitiren rakibini serinin ilk maçını kaybettikten sonra Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu tıklım tıklım dolduran taraftarının desteğiyle üst üste üçüncü kez yenen Karşıyaka, finalde Fenerbahçe Beko'yu 3-1'le geçen Anadolu Efes'in rakibi oldu. Final serisi 13 Haziran Salı günü İstanbul'da başlayacak. Serinin ilk 2 maçı normal sezonu üst sırada bitiren Anadolu Efes'in ev sahipliğinde İstanbul'da, sonraki 2 maçı ise İzmir'de oynanacak. Toplamda 4 galibiyete ulaşan taraf sezonu şampiyonlukla tamamlayacak.

Maçın ilk periyodunda Grant, Jones, Taylor ve Bouteille'in üçlükleriyle öne geçen Türk Telekom, Pınar Karşıyaka üst üste hücumlardan eli boş dönünde farkı 13 sayıya kadar çıkardı. İlk periyot 26-15 konuk ekip üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta McCollum ve Kenan'ın üçlükleriyle 8-0'lık seri yakalayan Karşıyaka 14 sayıya çıkan farkı eritmeye başladı. Bu bölümde Telekom, ev sahibine pota altında Jones'la karşılık vermeye çalıştı. Thomas ve Angola'nın devreye girmesiyle ilk yarının bitimine 3 dakikada kala farkı 1'e indiren yeşil-kırmızılı ekip, son 2 dakikaya girerken Delgado'nun pota altından basketiyle 43-42 öne geçti. İlk yarı Telekom hücumunda topu kapan Kaf-Kaf'ta Vitto Brown'ın turnikesiyle 50-47 ev sahibi lehine sonuçlandı. Üçüncü periyotta Karşıyaka taraftarının müthiş desteğiyle farkı 9 sayıya çıkaran taraf oldu. Bu bölümde 9-0'lık seri yakalayan Telekom skoru 64-64'e getirdi. Konuk ekibin öne geçtiği anlarda McCollum, Kenan, Delgado ve Vitto Brown'la kritik sayılar bulan ev sahibi son periyoda 75-72 önde başladı. Dördüncü periyotta çekişme son saniyeye kadar sürdü. Karşıyaka'da Delgad, Telekom'da Grant'ın pota altından çekişmesiyle süren eşitlikte ev sahibi McCollum serbest atışlarıyla son dakikaya 91-90 önde girdi. Başkent ekibi Sestina topu elinden kaçırınca çok önemli bir hücumdan yararlanamadı. Mccollum, bitime 32 saniye kala bulduğu basketle durumu 93-90 yaptı. Telekom mola alıp kenardan başladığı hücumu kullanamadı. Kenan kullandığı serbest atışların birini sayıya çevirdi. Sestina ve Grant'ın son 24 saniye içindeki üçlük denemeleri sayı olmayınca Pınar Karşıyaka maçı 94-90 kazanıp finale çıkan taraf oldu. Yeşil-kırmızılı oyuncular yıllar sonra gelen finali taraftarlarıyla birlikte kutladı.

SALON: Mustafa Kemal Atatük

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Alper Özgök

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 15, Jaylon Brown 5, Angola 12, Vitto Brown 12, Delgado 21, McCollum 21, Berkan, Thomas 8, Deniz, Ali Efe

TÜRK TELEKOM: Taylor 14, Erkan 6, Grant 21, Bouteille 14, Semih 2, Sestina 13, Jones 20, Rıdvan

1.PERİYOT: 15-26

İLK YARI: 50-47

3.PERİYOT: 75-72

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