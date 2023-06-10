Maçın ilk periyodunda Grant, Jones, Taylor ve Bouteille'in üçlükleriyle öne geçen Türk Telekom, Pınar Karşıyaka üst üste hücumlardan eli boş dönünde farkı 13 sayıya kadar çıkardı. İlk periyot 26-15 konuk ekip üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta McCollum ve Kenan'ın üçlükleriyle 8-0'lık seri yakalayan Karşıyaka 14 sayıya çıkan farkı eritmeye başladı. Bu bölümde Telekom, ev sahibine pota altında Jones'la karşılık vermeye çalıştı. Thomas ve Angola'nın devreye girmesiyle ilk yarının bitimine 3 dakikada kala farkı 1'e indiren yeşil-kırmızılı ekip, son 2 dakikaya girerken Delgado'nun pota altından basketiyle 43-42 öne geçti. İlk yarı Telekom hücumunda topu kapan Kaf-Kaf'ta Vitto Brown'ın turnikesiyle 50-47 ev sahibi lehine sonuçlandı. Üçüncü periyotta Karşıyaka taraftarının müthiş desteğiyle farkı 9 sayıya çıkaran taraf oldu. Bu bölümde 9-0'lık seri yakalayan Telekom skoru 64-64'e getirdi. Konuk ekibin öne geçtiği anlarda McCollum, Kenan, Delgado ve Vitto Brown'la kritik sayılar bulan ev sahibi son periyoda 75-72 önde başladı. Dördüncü periyotta çekişme son saniyeye kadar sürdü. Karşıyaka'da Delgad, Telekom'da Grant'ın pota altından çekişmesiyle süren eşitlikte ev sahibi McCollum serbest atışlarıyla son dakikaya 91-90 önde girdi. Başkent ekibi Sestina topu elinden kaçırınca çok önemli bir hücumdan yararlanamadı. Mccollum, bitime 32 saniye kala bulduğu basketle durumu 93-90 yaptı. Telekom mola alıp kenardan başladığı hücumu kullanamadı. Kenan kullandığı serbest atışların birini sayıya çevirdi. Sestina ve Grant'ın son 24 saniye içindeki üçlük denemeleri sayı olmayınca Pınar Karşıyaka maçı 94-90 kazanıp finale çıkan taraf oldu. Yeşil-kırmızılı oyuncular yıllar sonra gelen finali taraftarlarıyla birlikte kutladı.