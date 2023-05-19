HABERTURK.COM

El açması böreği adını yapılış şeklinden almaktadır. Bu sebeple yufka böreğine nazaran daha zahmetlidir. Yufka böreği ise yapılış şekli itibariyle daha pratiktir. Peki, böreklerimizi pişirme işlemine tabi tutmadan önce ne kadar süreyle saklayabiliriz? Pişmemiş Börek bozulur mu? Oda sıcaklığında ve dolapta kaç dün dayanır? Kaç gün bekler ve kaç günde bozulur? Pişmemiş Börek nasıl saklanmalıdır? İşte, pişmemiş böreğin saklanma koşuluyla ilgili merak edilen detaylar.

Pişmemiş Börek Bozulur Mu?

Elbette her besinin saklama şekline de bağlı olarak bir bozulma süresi vardır. Pişmemiş böreğin en önemli avantajı herhangi bir ısı işleminden geçmemesidir. Dolayısıyla pişmiş böreğe nazaran daha uzun bir raf ömrüne sahiptir. Pişmemiş peynirli börekler buzlukta 1 yıla kadar bozulmadan saklanabilir. Ancak börek kıymalıysa bu süre 6 aya kadar düşmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken detay böreklerin hava almamasıdır.

Pişmemiş Börek Kaç Gün Dayanır?

Pişirme işleminden geçmeyen börekler pişmiş böreklere göre daha uzun dayanırlar. Pişmemiş peynir böreği 1 yıl kadar dayanırken pişmemiş kıymalı börekler için dayanma süresi 6 aydır.

Pişmemiş Börek Dolapta Kaç Gün Dayanır?

Pişmemiş börek için en uygun saklama yeri buzdolabıdır. Öncelikle tepsiye dizdiğimiz çiğ börekleri hava almayacak şekilde kapatarak 1 gün kadar buzdolabında bekletmemiz gerekir. Ertesi gün buzluktan çıkarılan bu börekler saklama kabına ya da buzdolabı poşetlerine yerleştirilerek buzluğa atılır. Buzlukta pişmemiş böreklerin dayanma süresi iç harcına göre değişmektedir. İç harcı peynir ise 1 yıla kadar eğer iç harcı kıyma ise 6 aya kadar bozulmadan dayanır.

Pişmemiş Börek Kaç Gün Bekler?

Pişmemiş böreği eğer hemen tüketmek istemiyorsanız mutlaka buzlukta ya da derin dondurucuda saklamanız gerekmektedir. Peynirli pişmemiş böreği 1 yıl kadar, kıymalı pişmemiş böreği 6 ay kadar derin dondurucu ya da buzlukta ağzı kapalı bir şekilde saklayabilirsiniz.

Pişmemiş Börek Kaç Günde Bozulur?

Kıymalı börek pişirilme işlemine tabi tutulmasa dahi 6 aydan sonra buzlukta bozulmaya başlayacaktır. Maksimum süre kıymalı börek için 6 aydır. Pişmemiş peynirli börek ise 1 yıla kadar bozulmadan tazeliğini korumaktadır.

Pişmemiş Börek Nasıl Saklanmalı?

En merak edilen konulardan biri de pişmemiş böreğin saklama koşullarıdır. Böreğin hava almaması çok önemlidir. Buzlukta ya da buzdolabında tutulsa dahi hava akışının kesilmesi gerekir. Börekleri bıçak yardımıyla dilimledikten sonra saklama kaplarına ya da buzdolabı poşetlerine yerleştirebilirsiniz.

ÖNERİLEN VİDEO