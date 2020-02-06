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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini tamamlamak üzere olan Pegasus'a ait Boeing 738 tipi uçağın nasıl pistten çıktığı sorusu yanıt beklerken ihmal iddiaları dikkat çekti.

Pistten çıkıp savrulan ve 3 parçaya ayrılan uçağın kule ile yaptığı konuşma havacılık uzmanlarına göre hatalar hakkında önemli ipuçları veriyor. Önceki 2 uçak pisti pas geçerken kulenin, 37 knot rüzgar hızı ile ilgili pilotu uyardığı anlaşılıyor.

1 knot 1.85 km'ye karşılık geliyor, yani 37 knot 68 kilometrenin üzerinde hız demek. Havacılık kurallarına göre 15 knot'un üzerindeki rüzgar hızında iniş yapılamıyor.

Ancak 200 mile kadar kulenin tespit ettiği rüzgar hızıyla pilotun tespit ettiği hız farklılık gösterebiliyor. Ani rüzgar değişkenlikleri de hesaba katıldığında pilot zamanla yarışarak karar veriyor.

6 mürettebat 177 yolcunun bulunduğu Pegasus uçağının 3'e ayrılmasında rüzgar sıçraması olarak da ifade edilen rüzgarın ani yön değiştirmesinin en büyük etken olduğu sanılıyor. Kesin neden kaza kırım raporlarında ortaya çıkacak.