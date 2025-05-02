Piyasa kapanışı: 02 Mayıs 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

02 Mayıs 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.167,58 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,98 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SMRVA,PRDGS,LRSHO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SANFM,YAPRK,GARFA oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.118.694.635.00 TL), YKBNK (4.198.658.979.34 TL), AKBNK (3.761.499.429.06 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Mayıs 2025 Cuma)

Dolar/TL yüzde 0,32 artarak 38,57 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,53 yükselerek 43,77 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (02 Mayıs 2025 Cuma)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,35 değer kazanarak 3.250,56 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,07 değer kazanarak 4.046,95 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.616,77 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.386,13 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,45 artış ile 97.527,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,09 düşüş ile 1.844,63 doları buldu. Brent Petrol ise 61,35 dolar