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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 05 Mayıs 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 05 Mayıs 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (05 Mayıs 2025 Pazartesi) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,60 değer kaybederek 9.112,19 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,06 yükselerek 38,58 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 2,19 ile 4.106,85 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 05.05.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 05 Mayıs 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        05 Mayıs 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -0,60 düşerek 9.112,19 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9240.6700 puandan işlem görürken en düşük 9087.8100 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi IZINV,FENER,METRO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BINBN,DAGHL,A1YEN oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (6.328.740.356.66 TL), THYAO (5.636.218.948.25 TL), ASELS (3.224.652.942.40 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        24.04
        2.56 %
        6.328.740.357
        T
        294.00
        0.43 %
        5.636.218.948
        A
        129.80
        0.00 %
        3.224.652.942
        K
        135.00
        -2.46 %
        3.148.135.249
        A
        48.58
        -1.86 %
        3.143.413.356
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        45.10
        10.00 %
        9.868.249
        F
        46.64
        10.00 %
        1.071.239.178
        M
        2.64
        10.00 %
        32.197.949
        E
        31.06
        9.99 %
        177.981.926
        D
        160.80
        9.99 %
        304.909.672
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        238.50
        -10.00 %
        462.492.337
        D
        105.80
        -9.96 %
        148.830.298
        A
        30.20
        -9.36 %
        342.710.349
        K
        4,002.50
        -7.99 %
        10.489.755
        D
        47.24
        -7.19 %
        58.651.523
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Mayıs 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,06 yükselerek 38,58 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,28 yükselerek 43,75 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,58
        0,06 %
        E
        EUR/TRY
        43,75
        0,28 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (05 Mayıs 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 2,18 :artarakazalarak 3.311,04 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 2,19 yükseliş sonucu 4.106,85 lirayı buldu. Çeyrek altın % 2,19 yükselerek 6.714,70 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 26.776,65.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.311,04
        2,18 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.106,85
        2,19 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        26.776,65
        2,19 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.714,70
        2,19 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,79 azalış ile 93.868,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,31 düşüş ile 1.806,16 doları buldu. Brent Petrol ise 59,60 dolar

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