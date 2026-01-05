Piyasa kapanışı: 05 Ocak 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

05 Ocak 2026 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.702,00 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,77 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi DOFRB,TRHOL,RUBNS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ISBIR,BMSCH,ATEKS.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.739.145.006.00 TL), ISCTR (8.679.888.431.09 TL), ASELS (8.188.917.540.70 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Ocak 2026 Pazartesi)

Dolar/TL bugün yüzde 0,00 yükselerek 43,03 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,23 düşerek 50,35 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (05 Ocak 2026 Pazartesi)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 2,60 :artarakazalarak 4.444,82 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 2,72 yükseliş sonucu 6.155,01 lirayı buldu. Çeyrek altın % 2,72 yükselerek 10.063,45 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 40.130,69.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 2,23 değer kazanarak 93.246,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,68 yükselerek 3.156,25 dolardan işlem gördü.