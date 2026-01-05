Habertürk
Habertürk
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 05 Ocak 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 05 Ocak 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (05 Ocak 2026 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,77 değer kazanarak 11.702,00 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,00 yükselerek 43,03 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 2,72 ile 6.155,01 liraya çıktı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 18:30 Güncelleme: 05.01.2026 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 05 Ocak 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        05 Ocak 2026 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.702,00 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,77 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi DOFRB,TRHOL,RUBNS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ISBIR,BMSCH,ATEKS.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.739.145.006.00 TL), ISCTR (8.679.888.431.09 TL), ASELS (8.188.917.540.70 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        277.75
        1.28 %
        10.739.145.006
        I
        14.39
        0.07 %
        8.679.888.431
        A
        240.00
        4.26 %
        8.188.917.541
        K
        179.80
        2.86 %
        7.675.345.729
        Y
        38.24
        0.31 %
        7.088.169.869
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        89.65
        10.00 %
        2.443.077.311
        T
        578.00
        9.99 %
        437.970.060
        R
        28.00
        9.98 %
        331.345.600
        M
        19.29
        9.98 %
        282.263.518
        K
        360.75
        9.98 %
        752.736.464
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        78.75
        -10.00 %
        2.544.294
        B
        30.10
        -9.99 %
        1.287.417.879
        A
        140.10
        -9.96 %
        5.129.621
        F
        12.48
        -9.96 %
        195.489.239
        E
        21.16
        -9.96 %
        429.782.759
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Ocak 2026 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,00 yükselerek 43,03 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,23 düşerek 50,35 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,03
        0,00 %
        E
        EUR/TRY
        50,35
        -0,23 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (05 Ocak 2026 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 2,60 :artarakazalarak 4.444,82 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 2,72 yükseliş sonucu 6.155,01 lirayı buldu. Çeyrek altın % 2,72 yükselerek 10.063,45 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 40.130,69.

        Altın Fiyatları
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.444,82
        2,60 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.155,01
        2,72 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.130,69
        2,72 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.063,45
        2,72 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 2,23 değer kazanarak 93.246,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,68 yükselerek 3.156,25 dolardan işlem gördü.

        Ana Haber Bülteni - 2 Ocak 2026 (ABD, İran'a Müdahaleye Mi Hazırlanıyor?)

        Yıl sonu enflasyonu açıklanacak. En düşük emekli aylığı ne olacak? İşçiler ne kadar vergi ödeyecek? ABD, İran'a müdahaleye mi hazırlanıyor? ABD, İran'a yeni bir saldırıya mı hazırlanıyor? Protestolar müdahale bahanesi mi? Trump-Netahyahu anlaşmazlığı bitti mi? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

