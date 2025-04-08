Piyasa kapanışı: 08 Nisan 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

08 Nisan 2025 Salı, BIST 100 günü 0,93 yükselerek 9.494,94 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9562.2400 puandan işlem görürken en düşük 9412.1000 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ARASE,SMRVA,EGGUB olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EUHOL,KUYAS,SEKUR oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.783.103.500.75 TL), YKBNK (6.313.397.567.42 TL), AKBNK (5.517.764.550.35 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Nisan 2025 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,06 artış ile 38,01 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,07 yükseliş ile 41,51 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (08 Nisan 2025 Salı)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,80 :artarakazalarak 3.007,27 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,84 yükseliş sonucu 3.671,82 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,84 yükselerek 6.003,43 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 23.940,28.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,46 artış ile 78.433,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,43 düşüş ile 1.525,96 doları buldu. Brent Petrol ise 63,90 dolar