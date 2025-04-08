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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 08 Nisan 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 08 Nisan 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (08 Nisan 2025 Salı) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 değer kazanarak 9.494,94 puanla günü kapattı.Dolar ise 38,01 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,84 değer kazanarak 3.671,82 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 08.04.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 08 Nisan 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        08 Nisan 2025 Salı, BIST 100 günü 0,93 yükselerek 9.494,94 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9562.2400 puandan işlem görürken en düşük 9412.1000 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ARASE,SMRVA,EGGUB olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EUHOL,KUYAS,SEKUR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.783.103.500.75 TL), YKBNK (6.313.397.567.42 TL), AKBNK (5.517.764.550.35 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        308.25
        -0.56 %
        8.783.103.501
        Y
        24.22
        -1.14 %
        6.313.397.567
        A
        51.95
        -0.29 %
        5.517.764.550
        T
        143.00
        0.00 %
        4.235.747.783
        I
        11.97
        -0.17 %
        4.212.191.878
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        43.78
        10.00 %
        134.737.875
        S
        65.45
        10.00 %
        933.598.493
        E
        67.10
        10.00 %
        192.113.586
        K
        127.60
        10.00 %
        95.175.972
        E
        23.32
        10.00 %
        183.915.744
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        16.12
        -9.99 %
        17.795.271
        K
        34.42
        -8.02 %
        705.310.293
        S
        14.65
        -7.86 %
        34.573.062
        M
        11.88
        -6.75 %
        311.213.304
        K
        5,402.50
        -5.96 %
        20.536.918
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Nisan 2025 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,06 artış ile 38,01 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,07 yükseliş ile 41,51 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,01
        0,06 %
        E
        EUR/TRY
        41,51
        0,07 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (08 Nisan 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,80 :artarakazalarak 3.007,27 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,84 yükseliş sonucu 3.671,82 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,84 yükselerek 6.003,43 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 23.940,28.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.007,27
        0,80 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.671,82
        0,84 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        23.940,28
        0,84 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.003,43
        0,84 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,46 artış ile 78.433,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,43 düşüş ile 1.525,96 doları buldu. Brent Petrol ise 63,90 dolar

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