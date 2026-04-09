Piyasa kapanışı: 09 Nisan 2026 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

09 Nisan 2026 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.673,56 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,01 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KONTR,ANELE,BORLS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise RUBNS,BLCYT,FRIGO oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.686.412.178.50 TL), ASELS (13.410.800.711.25 TL), EREGL (13.267.481.371.96 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Nisan 2026 Perşembe)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,09 artış ile 44,57 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,47 yükseliş ile 52,18 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (09 Nisan 2026 Perşembe)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,25 değer kazanarak 4.778,25 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,00 değer kazanarak 6.756,47 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.046,83 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 44.052,18 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,42 değer kazanarak 71.484,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,82 yükselerek 2.189,43 dolardan işlem gördü.