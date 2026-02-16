Piyasa kapanışı: 16 Şubat 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

16 Şubat 2026 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,12 yükseliş ile 14.339,30 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse NETCD,ATEKS,ZERGY, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise BMSTL,GEREL,MMCAS oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (21.102.720.525.50 TL), ISCTR (13.025.966.435.21 TL), PGSUS (10.599.008.368.80 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Şubat 2026 Pazartesi)

Dolar/TL bugün yüzde 0,04 yükselerek 43,71 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,06 düşerek 51,84 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (16 Şubat 2026 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde -1,21 azalış ile 4.980,91 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,15 düşüşle 6.994,74 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.436,39 olurken, Cumhuriyet altını ise 45.606,32 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,92 değer kaybederek 68.325,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,95 düşerek 1.968,53 dolardan işlem gördü.