        Piyasa kapanışı: 16 Şubat 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 16 Şubat 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (16 Şubat 2026 Pazartesi) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,12 değer kazanarak 14.339,30 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,04 yükselerek 43,71 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,15 ile 6.994,74 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 18:30 Güncelleme: 16.02.2026 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 16 Şubat 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        16 Şubat 2026 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,12 yükseliş ile 14.339,30 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse NETCD,ATEKS,ZERGY, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise BMSTL,GEREL,MMCAS oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (21.102.720.525.50 TL), ISCTR (13.025.966.435.21 TL), PGSUS (10.599.008.368.80 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        347.75
        0.00 %
        21.102.720.526
        I
        17.77
        -0.78 %
        13.025.966.435
        P
        224.00
        2.71 %
        10.599.008.369
        A
        296.50
        -1.90 %
        10.191.779.407
        K
        224.00
        0.22 %
        10.117.914.002
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        N
        98.45
        10.00 %
        1.817.526.889
        A
        108.90
        10.00 %
        7.875.818
        Z
        20.46
        10.00 %
        1.455.898.835
        B
        23.98
        10.00 %
        624.952.771
        A
        1.32
        10.00 %
        977.906.111
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        96.85
        -9.99 %
        1.566.500.012
        G
        24.76
        -9.96 %
        611.162.420
        M
        97.60
        -9.96 %
        11.325.980
        A
        9.32
        -9.95 %
        23.680.068
        O
        430.25
        -8.26 %
        2.321.135.123
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Şubat 2026 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,04 yükselerek 43,71 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,06 düşerek 51,84 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,71
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        51,84
        -0,06 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (16 Şubat 2026 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde -1,21 azalış ile 4.980,91 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,15 düşüşle 6.994,74 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.436,39 olurken, Cumhuriyet altını ise 45.606,32 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.980,91
        -1,21 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.994,74
        -1,15 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        45.606,32
        -1,15 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.436,39
        -1,15 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,92 değer kaybederek 68.325,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,95 düşerek 1.968,53 dolardan işlem gördü.

