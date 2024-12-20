Piyasa kapanışı: 20 Aralık 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

20 Aralık 2024 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,42 düşüş ile 9.724,50 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi IHLAS,IHGZT,RYSAS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ETILR,DARDL,DZGYO.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.340.979.299.75 TL), ISCTR (6.217.386.489.79 TL), YKBNK (3.551.122.035.02 TL) oldu.