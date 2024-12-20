Piyasa kapanışı: 20 Aralık 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (20 Aralık 2024 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,42 değer kaybederek 9.724,50 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,31 yükselerek 35,20 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 1,27 ile 2.967,23 liradan işlem gördü.
20 Aralık 2024 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,42 düşüş ile 9.724,50 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi IHLAS,IHGZT,RYSAS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ETILR,DARDL,DZGYO.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.340.979.299.75 TL), ISCTR (6.217.386.489.79 TL), YKBNK (3.551.122.035.02 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
289.75 ₺
|
0.09 %
|
6.340.979.300
|
13.15 ₺
|
0.08 %
|
6.217.386.490
|
28.60 ₺
|
-1.38 %
|
3.551.122.035
|
25.10 ₺
|
-0.79 %
|
3.402.577.798
|
43.60 ₺
|
3.17 %
|
3.140.068.462
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
3.42 ₺
|
9.97 %
|
193.304.397
|
1.66 ₺
|
9.93 %
|
45.691.508
|
23.26 ₺
|
9.92 %
|
256.487.732
|
2.78 ₺
|
9.88 %
|
23.487.064
|
2.24 ₺
|
9.80 %
|
54.180.777
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
8.83 ₺
|
-9.99 %
|
447.548.982
|
6.22 ₺
|
-9.99 %
|
108.579.304
|
11.09 ₺
|
-9.98 %
|
16.324.913
|
47.80 ₺
|
-9.81 %
|
2.093.255
|
542.00 ₺
|
-9.29 %
|
254.698.827
Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Aralık 2024 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,31 yükselerek 35,20 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,40 yükselerek 36,62 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,20 ₺
|
0,31 %
|
E
|
36,62 ₺
|
0,40 %
Altın fiyatlarında son durum (20 Aralık 2024 Cuma)
Altının ons fiyatı yüzde 1,14 artış ile 2.623,63 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,27 yükselişle 2.967,23 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.851,42 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.346,33 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.623,63 ₺
|
1,14 %
|
2.967,23 ₺
|
1,27 %
|
19.346,33 ₺
|
1,27 %
|
4.851,42 ₺
|
1,27 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -3,57 değer kaybederek 96.680,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -6,15 düşerek 3.371,40 dolardan işlem gördü.