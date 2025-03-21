Piyasa kapanışı: 21 Mart 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21 Mart 2025 Cuma tarihinde günü 9.044,64 puanla bitirdi, günlük düşüş -7,81 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse YBTAS,RUBNS,AVGYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise MARKA,ESCAR,INVES oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.403.964.181.50 TL), AKBNK (11.799.822.105.90 TL), YKBNK (11.538.514.337.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Mart 2025 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,28 yükselerek 37,91 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,18 yükselerek 41,19 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (21 Mart 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,01 :artarakazalarak 3.014,09 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,62 düşüş sonucu 3.679,94 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,62 düşerek 6.016,70 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 23.993,18.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,21 azalış ile 83.756,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,76 düşüş ile 1.948,53 doları buldu. Brent Petrol ise 72,02 dolar