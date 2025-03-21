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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 21 Mart 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 21 Mart 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (21 Mart 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -7,81 değer kaybederek 9.044,64 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,28 yükselerek 37,91 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,62 ile 3.679,94 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 21.03.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 21 Mart 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21 Mart 2025 Cuma tarihinde günü 9.044,64 puanla bitirdi, günlük düşüş -7,81 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse YBTAS,RUBNS,AVGYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise MARKA,ESCAR,INVES oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.403.964.181.50 TL), AKBNK (11.799.822.105.90 TL), YKBNK (11.538.514.337.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        285.75
        -7.22 %
        15.403.964.182
        A
        53.75
        -9.97 %
        11.799.822.106
        Y
        24.08
        -9.95 %
        11.538.514.337
        B
        409.50
        -9.95 %
        7.880.431.292
        A
        110.50
        -5.96 %
        7.801.861.927
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        154,385.00
        10.00 %
        5.712.245
        R
        24.44
        9.99 %
        197.906.691
        A
        8.85
        9.94 %
        29.779.854
        T
        129.30
        9.67 %
        5.129.982.999
        Q
        44.50
        9.44 %
        8.769.990
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        60.75
        -10.00 %
        19.857.568
        E
        49.32
        -10.00 %
        35.595.013
        I
        197.10
        -10.00 %
        41.747.106
        C
        47.16
        -10.00 %
        764.031.578
        E
        2.34
        -10.00 %
        35.609.392
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Mart 2025 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,28 yükselerek 37,91 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,18 yükselerek 41,19 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        37,91
        0,28 %
        E
        EUR/TRY
        41,19
        0,18 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (21 Mart 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,01 :artarakazalarak 3.014,09 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,62 düşüş sonucu 3.679,94 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,62 düşerek 6.016,70 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 23.993,18.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.014,09
        -1,01 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.679,94
        -0,62 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        23.993,18
        -0,62 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.016,70
        -0,62 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,21 azalış ile 83.756,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,76 düşüş ile 1.948,53 doları buldu. Brent Petrol ise 72,02 dolar

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