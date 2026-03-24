Piyasa kapanışı: 24 Mart 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

24 Mart 2026 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.930,16 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,81 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ATATR,GENKM,EMPAE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ATEKS,YAPRK,MMCAS oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TERA (18.395.015.085.00 TL), THYAO (11.951.981.954.75 TL), ASELS (10.852.945.463.75 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Mart 2026 Salı)

Dolar/TL yüzde 0,08 artarak 44,35 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,09 düşerek 51,43 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (24 Mart 2026 Salı)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,14 değer kazanarak 4.413,33 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,16 değer kazanarak 6.288,09 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.281,03 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 40.998,37 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,05 değer kaybederek 70.145,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,29 düşerek 2.142,43 dolardan işlem gördü.