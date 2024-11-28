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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 28 Kasım 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 28 Kasım 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (28 Kasım 2024 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,00 değer kazanarak 9.640,08 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,11 düşerek 34,60 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,09 değer kazanarak 2.939,37 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 28.11.2024 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 28 Kasım 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        28 Kasım 2024 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.640,08 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,00 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi PAPIL,HUBVC,YYAPI, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise CRDFA,FORMT,RYSAS.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.761.553.401.00 TL), YKBNK (7.515.380.903.22 TL), ISCTR (4.664.014.488.77 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        287.25
        -1.79 %
        7.761.553.401
        Y
        30.92
        1.84 %
        7.515.380.903
        I
        13.52
        0.52 %
        4.664.014.489
        A
        59.70
        0.42 %
        3.881.561.752
        E
        25.22
        2.11 %
        3.413.417.647
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        12.87
        10.00 %
        138.258.353
        H
        10.18
        9.94 %
        56.820.150
        Y
        5.87
        9.93 %
        334.206.720
        I
        3.00
        9.89 %
        336.353.714
        I
        3.60
        9.76 %
        281.488.481
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        7.68
        -9.96 %
        327.532.343
        F
        6.40
        -9.60 %
        223.058.551
        R
        17.48
        -7.17 %
        141.982.516
        R
        14.65
        -6.81 %
        300.309.511
        K
        2,815.00
        -6.48 %
        11.647.548
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Kasım 2024 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,11 azalış ile 34,60 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,05 yükseliş ile 36,62 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,60
        -0,11 %
        E
        EUR/TRY
        36,62
        0,05 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (28 Kasım 2024 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,09 artış ile 2.638,47 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,09 yükselişle 2.939,37 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.805,87 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.164,67 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.638,47
        0,09 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.939,37
        0,09 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.164,67
        0,09 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.805,87
        0,09 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,68 artış ile 95.291,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,69 yükseliş ile 3.555,44 doları buldu. Brent Petrol ise 73,10 dolar

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