Piyasa kapanışı: 28 Kasım 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

28 Kasım 2024 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.640,08 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,00 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi PAPIL,HUBVC,YYAPI, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise CRDFA,FORMT,RYSAS.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.761.553.401.00 TL), YKBNK (7.515.380.903.22 TL), ISCTR (4.664.014.488.77 TL) oldu.