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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 29 Nisan 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 29 Nisan 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (29 Nisan 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,88 değer kaybederek 9.224,84 puanla günü kapattı.Dolar ise 38,45 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde -0,94 ile 4.093,76 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 29.04.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 29 Nisan 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        29 Nisan 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,88 düşüş ile 9.224,84 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi CEMAS,FORMT,GARFA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BRKO,DERIM,PAMEL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.566.525.410.00 TL), AKBNK (4.473.030.245.34 TL), YKBNK (4.326.934.514.32 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        297.75
        -4.80 %
        8.566.525.410
        A
        48.94
        -0.85 %
        4.473.030.245
        Y
        22.74
        0.80 %
        4.326.934.514
        A
        137.40
        -0.87 %
        3.682.298.353
        E
        22.76
        -0.70 %
        3.664.888.818
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        6.60
        10.00 %
        168.480.169
        F
        6.05
        10.00 %
        412.467.015
        G
        35.02
        9.99 %
        546.526.485
        S
        17.52
        9.98 %
        37.078.880
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        9.90
        -10.00 %
        17.253.012
        D
        37.30
        -9.99 %
        212.763.350
        P
        92.10
        -9.97 %
        82.174.399
        D
        124.60
        -9.97 %
        396.263.117
        Y
        501.00
        -9.97 %
        1.021.645.331
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Nisan 2025 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,06 yükselerek 38,45 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,06 düşerek 43,91 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,45
        0,06 %
        E
        EUR/TRY
        43,91
        -0,06 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (29 Nisan 2025 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,93 değer kaybederek 3.312,73 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,94 değer kaybederek 4.093,76 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.693,30 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.691,34 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.312,73
        -0,93 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.093,76
        -0,94 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        26.691,34
        -0,94 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.693,30
        -0,94 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,98 değer kazanarak 94.859,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,71 yükselerek 1.818,48 dolardan işlem gördü.

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