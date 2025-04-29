Piyasa kapanışı: 29 Nisan 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

29 Nisan 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,88 düşüş ile 9.224,84 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi CEMAS,FORMT,GARFA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BRKO,DERIM,PAMEL oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.566.525.410.00 TL), AKBNK (4.473.030.245.34 TL), YKBNK (4.326.934.514.32 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Nisan 2025 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde 0,06 yükselerek 38,45 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,06 düşerek 43,91 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (29 Nisan 2025 Salı)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,93 değer kaybederek 3.312,73 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,94 değer kaybederek 4.093,76 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.693,30 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.691,34 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,98 değer kazanarak 94.859,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,71 yükselerek 1.818,48 dolardan işlem gördü.