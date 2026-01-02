Piyasa raporu (02 Ocak 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

02 Ocak 2026 Cuma, BIST 100 günü 2,10 yükselerek 11.498,38 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11498.3800 puandan işlem görürken en düşük 11296.5200 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi GZNMI,BMSCH,DITAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse POLTK,SMRVA,TEHOL oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (8.538.610.047.82 TL), THYAO (7.818.506.121.25 TL), YKBNK (6.366.832.090.52 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Ocak 2026 Cuma)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,17 artış ile 43,04 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,04 düşüş ile 50,54 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (02 Ocak 2026 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,40 :artarakazalarak 4.336,71 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,70 yükseliş sonucu 6.008,05 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,70 yükselerek 9.823,16 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 39.172,49.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,03 değer kazanarak 88.822,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,54 yükselerek 3.057,23 dolardan işlem gördü.