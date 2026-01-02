Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.498,38 %2,10
        DOLAR 43,0389 %0,18
        EURO 50,5150 %-0,09
        GRAM ALTIN 5.999,69 %0,56
        FAİZ 36,74 %-1,29
        GÜMÜŞ GRAM 101,37 %2,46
        BITCOIN 88.864,00 %0,67
        GBP/TRY 58,0012 %0,01
        EUR/USD 1,1734 %-0,10
        BRENT 60,13 %-1,18
        ÇEYREK ALTIN 9.809,48 %0,56
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (02 Ocak 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (02 Ocak 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (02 Ocak 2026 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,10 değer kazanarak 11.498,38 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,17 yükselerek 43,04 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,70 ile 6.008,05 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 18:30 Güncelleme: 02.01.2026 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa raporu (02 Ocak 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        02 Ocak 2026 Cuma, BIST 100 günü 2,10 yükselerek 11.498,38 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11498.3800 puandan işlem görürken en düşük 11296.5200 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi GZNMI,BMSCH,DITAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse POLTK,SMRVA,TEHOL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (8.538.610.047.82 TL), THYAO (7.818.506.121.25 TL), YKBNK (6.366.832.090.52 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        14.38
        2.06 %
        8.538.610.048
        T
        274.25
        2.14 %
        7.818.506.121
        Y
        38.12
        5.25 %
        6.366.832.091
        A
        73.50
        5.30 %
        6.274.072.593
        P
        12.89
        2.30 %
        6.089.514.884
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        62.70
        10.00 %
        700.121.503
        B
        33.44
        10.00 %
        516.852.374
        D
        34.38
        9.98 %
        222.288.527
        T
        22.48
        9.98 %
        84.407.827
        B
        5.84
        9.98 %
        202.699.388
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        8,375.00
        -9.99 %
        505.149.483
        S
        103.60
        -9.99 %
        785.348.345
        T
        28.36
        -9.97 %
        4.123.549.688
        A
        155.60
        -9.95 %
        3.337.931
        T
        525.50
        -9.94 %
        279.212.110
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Ocak 2026 Cuma)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,17 artış ile 43,04 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,04 düşüş ile 50,54 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,04
        0,17 %
        E
        EUR/TRY
        50,54
        -0,04 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (02 Ocak 2026 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,40 :artarakazalarak 4.336,71 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,70 yükseliş sonucu 6.008,05 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,70 yükselerek 9.823,16 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 39.172,49.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.336,71
        0,40 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.008,05
        0,70 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        39.172,49
        0,70 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.823,16
        0,70 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,03 değer kazanarak 88.822,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,54 yükselerek 3.057,23 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

        Antalya'nın Serik ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin başka bir otomobilden silahla 6 el ateş açtığı otomobilin sürücüsü yaralandı.Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aracıyla seyir halinde olan Hüseyin G'yi, takip eden bir araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 6 el ateş açıldı. Silahlı saldırının yapıldığı araç olay yerinden kaçarken, Hüseyin G. ise yaralandı. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hüseyin G, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile sonra hastaneye götürüldü.Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı