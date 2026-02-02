Piyasa raporu (02 Şubat 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (02 Şubat 2026 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,57 değer kaybederek 13.620,95 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,02 düşerek 43,48 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,89 değer kaybederek 6.592,46 liraya düştü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi UCAYM,ENSRI,SANEL olurken en çok değer kaybeden 3 hisse YGYO,SARKY,TRALT oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (28.819.560.638.25 TL), AKBNK (17.596.179.370.30 TL), ISCTR (13.890.208.048.10 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
305.75 ₺
|
0.58 %
|
28.819.560.638
|
90.95 ₺
|
-2.15 %
|
17.596.179.370
|
16.84 ₺
|
1.08 %
|
13.890.208.048
|
40.32 ₺
|
-1.85 %
|
12.736.922.821
|
299.50 ₺
|
-1.24 %
|
11.066.002.293
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
38.50 ₺
|
10.00 %
|
1.411.850.258
|
25.96 ₺
|
10.00 %
|
310.997.785
|
35.20 ₺
|
10.00 %
|
23.854.813
|
2.86 ₺
|
10.00 %
|
964.293.185
|
633.00 ₺
|
9.99 %
|
77.005.081
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
1.80 ₺
|
-10.00 %
|
11.923.551
|
41.80 ₺
|
-9.99 %
|
470.796.326
|
49.20 ₺
|
-9.89 %
|
9.139.262.591
|
27.00 ₺
|
-8.85 %
|
174.956.606
|
31.66 ₺
|
-7.97 %
|
121.172.753
Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Şubat 2026 Pazartesi)
Dolar/TL yüzde -0,02 azalarak 43,48 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,42 düşerek 51,36 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
43,48 ₺
|
-0,02 %
|
E
|
51,36 ₺
|
-0,42 %
Altın fiyatlarında son durum (02 Şubat 2026 Pazartesi)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -4,35 değer kaybederek 4.681,22 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -2,89 değer kaybederek 6.592,46 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.778,67 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 42.982,81 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.681,22 ₺
|
-4,35 %
|
6.592,46 ₺
|
-2,89 %
|
42.982,81 ₺
|
-2,89 %
|
10.778,67 ₺
|
-2,89 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,70 değer kazanarak 78.641,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,98 yükselerek 2.369,80 dolardan işlem gördü.