Piyasa raporu (02 Şubat 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

02 Şubat 2026 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.620,95 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,57 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi UCAYM,ENSRI,SANEL olurken en çok değer kaybeden 3 hisse YGYO,SARKY,TRALT oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (28.819.560.638.25 TL), AKBNK (17.596.179.370.30 TL), ISCTR (13.890.208.048.10 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Şubat 2026 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde -0,02 azalarak 43,48 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,42 düşerek 51,36 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (02 Şubat 2026 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -4,35 değer kaybederek 4.681,22 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -2,89 değer kaybederek 6.592,46 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.778,67 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 42.982,81 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,70 değer kazanarak 78.641,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,98 yükselerek 2.369,80 dolardan işlem gördü.