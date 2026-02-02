Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.620,95 %-1,57
        DOLAR 43,4837 %-0,02
        EURO 51,3570 %-0,41
        GRAM ALTIN 6.588,96 %-2,95
        FAİZ 34,44 %-0,49
        GÜMÜŞ GRAM 110,95 %-4,76
        BITCOIN 78.658,00 %2,91
        GBP/TRY 59,3919 %-0,31
        EUR/USD 1,1802 %-0,41
        BRENT 66,44 %-4,15
        ÇEYREK ALTIN 10.772,96 %-2,95
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (02 Şubat 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (02 Şubat 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (02 Şubat 2026 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,57 değer kaybederek 13.620,95 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,02 düşerek 43,48 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,89 değer kaybederek 6.592,46 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 18:30 Güncelleme: 02.02.2026 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa raporu (02 Şubat 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        02 Şubat 2026 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.620,95 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,57 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi UCAYM,ENSRI,SANEL olurken en çok değer kaybeden 3 hisse YGYO,SARKY,TRALT oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (28.819.560.638.25 TL), AKBNK (17.596.179.370.30 TL), ISCTR (13.890.208.048.10 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        305.75
        0.58 %
        28.819.560.638
        A
        90.95
        -2.15 %
        17.596.179.370
        I
        16.84
        1.08 %
        13.890.208.048
        Y
        40.32
        -1.85 %
        12.736.922.821
        A
        299.50
        -1.24 %
        11.066.002.293
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        U
        38.50
        10.00 %
        1.411.850.258
        E
        25.96
        10.00 %
        310.997.785
        S
        35.20
        10.00 %
        23.854.813
        M
        2.86
        10.00 %
        964.293.185
        B
        633.00
        9.99 %
        77.005.081
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        1.80
        -10.00 %
        11.923.551
        S
        41.80
        -9.99 %
        470.796.326
        T
        49.20
        -9.89 %
        9.139.262.591
        C
        27.00
        -8.85 %
        174.956.606
        R
        31.66
        -7.97 %
        121.172.753
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Şubat 2026 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde -0,02 azalarak 43,48 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,42 düşerek 51,36 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,48
        -0,02 %
        E
        EUR/TRY
        51,36
        -0,42 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (02 Şubat 2026 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -4,35 değer kaybederek 4.681,22 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -2,89 değer kaybederek 6.592,46 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.778,67 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 42.982,81 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.681,22
        -4,35 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.592,46
        -2,89 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        42.982,81
        -2,89 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.778,67
        -2,89 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,70 değer kazanarak 78.641,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,98 yükselerek 2.369,80 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Denizli'de fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

        Meteoroloji'nin kuvvetli rüzgar uyarısının ardından Denizli'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, kent merkezinde ağaç devrilmelerine ve çatı uçmalarına neden oldu. Lüks bir aracın üzerine düşen ağaç maddi hasara yol açtı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?