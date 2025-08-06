Piyasa raporu (06 Ağustos 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

06 Ağustos 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.901,01 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,47 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MRSHL,PAMEL,PINSU olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ENSRI,BANVT,DERHL oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (21.594.759.852.75 TL), ASELS (6.674.824.468.40 TL), PGSUS (5.887.871.443.75 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Ağustos 2025 Çarşamba)

Dolar/TL yüzde -0,04 azalarak 40,66 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,49 yükselerek 47,34 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (06 Ağustos 2025 Çarşamba)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,12 değer kaybederek 3.376,42 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,12 değer kaybederek 4.416,02 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.220,19 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.792,45 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,66 artış ile 114.998,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 1,42 yükseliş ile 3.629,78 doları buldu. Brent Petrol ise 68,26 dolar