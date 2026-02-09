Piyasa raporu (09 Şubat 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

09 Şubat 2026 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 2,46 yükseliş ile 13.854,89 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi DOGUB,ECILC,RUBNS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DITAS,IHAAS,SANEL.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (20.850.343.197.50 TL), ISCTR (14.063.419.530.97 TL), AKBNK (10.802.600.686.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Şubat 2026 Pazartesi)

Dolar/TL bugün yüzde -0,02 düşerek 43,60 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,73 yükselerek 51,94 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (09 Şubat 2026 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,37 değer kazanarak 5.032,34 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,55 değer kazanarak 7.050,89 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.527,86 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 45.970,41 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -3,13 azalış ile 69.036,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -3,96 düşüş ile 2.037,42 doları buldu. Brent Petrol ise 68,60 dolar