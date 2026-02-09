Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.854,89 %2,46
        DOLAR 43,5966 %-0,02
        EURO 51,9294 %0,70
        GRAM ALTIN 7.060,46 %1,68
        FAİZ 35,20 %0,40
        GÜMÜŞ GRAM 114,38 %5,26
        BITCOIN 68.945,00 %-2,43
        GBP/TRY 59,5885 %0,36
        EUR/USD 1,1908 %0,79
        BRENT 68,62 %0,84
        ÇEYREK ALTIN 11.543,85 %1,68
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (09 Şubat 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (09 Şubat 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (09 Şubat 2026 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 2,46 değer kazanarak 13.854,89 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,02 düşerek 43,60 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,55 değer kazanarak 7.050,89 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 18:30 Güncelleme: 09.02.2026 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa raporu (09 Şubat 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        09 Şubat 2026 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 2,46 yükseliş ile 13.854,89 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi DOGUB,ECILC,RUBNS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DITAS,IHAAS,SANEL.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (20.850.343.197.50 TL), ISCTR (14.063.419.530.97 TL), AKBNK (10.802.600.686.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        329.50
        2.17 %
        20.850.343.198
        I
        16.98
        2.97 %
        14.063.419.531
        A
        85.45
        1.91 %
        10.802.600.687
        A
        292.00
        1.39 %
        8.382.016.782
        S
        2.53
        4.55 %
        7.761.780.352
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        35.20
        10.00 %
        23.258.953
        E
        118.80
        10.00 %
        570.196.727
        R
        32.12
        10.00 %
        326.122.642
        A
        111.10
        10.00 %
        7.536.956
        Z
        27.74
        9.99 %
        114.050.168
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        45.36
        -10.00 %
        114.776.031
        I
        43.48
        -9.98 %
        459.343.641
        S
        39.32
        -7.00 %
        24.096.354
        H
        42.44
        -4.67 %
        266.111.140
        B
        62.75
        -4.20 %
        116.515.612
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Şubat 2026 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,02 düşerek 43,60 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,73 yükselerek 51,94 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,60
        -0,02 %
        E
        EUR/TRY
        51,94
        0,73 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (09 Şubat 2026 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,37 değer kazanarak 5.032,34 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,55 değer kazanarak 7.050,89 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.527,86 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 45.970,41 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        5.032,34
        1,37 %
        G
        GRAM ALTIN
        7.050,89
        1,55 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        45.970,41
        1,54 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.527,86
        1,54 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -3,13 azalış ile 69.036,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -3,96 düşüş ile 2.037,42 doları buldu. Brent Petrol ise 68,60 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO

        Airport - 8 Şubat 2026 (İstanbul Havalimanı Oteli: Yolcuların Konaklama Talepleri Neler?)

        Yerli hava araçlarındaki hedefler neler? Airport'ta Güntay Şimşek'in konuğu; YOTEL İstanbul Havalimanı Genel Müdürü Ali Sarı oluyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız