Piyasa raporu (10 Aralık 2024 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (10 Aralık 2024 Salı) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,54 değer kaybederek 10.099,03 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 34,84 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 1,19 ile 3.011,54 liradan işlem gördü.
10 Aralık 2024 Salı, BIST 100 günü -1,54 düşerek 10.099,03 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10276.7300 puandan işlem görürken en düşük 10078.8100 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ARENA,USAK,KRTEK, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ENSRI,SELGD,BINBN.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.178.825.095.25 TL), EREGL (6.596.207.872.96 TL), ISCTR (5.435.474.229.88 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
299.25 ₺
|
-0.42 %
|
12.178.825.095
|
26.16 ₺
|
-3.11 %
|
6.596.207.873
|
13.83 ₺
|
-3.15 %
|
5.435.474.230
|
31.24 ₺
|
-3.64 %
|
5.157.752.524
|
195.40 ₺
|
-2.64 %
|
4.074.222.629
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
30.62 ₺
|
9.99 %
|
264.039.162
|
14.88 ₺
|
9.98 %
|
716.578.526
|
31.32 ₺
|
9.97 %
|
153.268.954
|
30.26 ₺
|
9.96 %
|
167.058.968
|
36.24 ₺
|
9.95 %
|
71.185.148
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
21.06 ₺
|
-10.00 %
|
361.372.004
|
53.20 ₺
|
-9.98 %
|
185.890.892
|
123.90 ₺
|
-9.96 %
|
212.089.746
|
3.55 ₺
|
-9.90 %
|
291.961.208
|
1.70 ₺
|
-9.09 %
|
44.933.205
Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Aralık 2024 Salı)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 34,84 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,42 düşüş ile 36,62 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,84 ₺
|
0,03 %
|
E
|
36,62 ₺
|
-0,42 %
Altın fiyatlarında son durum (10 Aralık 2024 Salı)
Altının ons fiyatı yüzde 1,03 artış ile 2.687,64 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,19 yükselişle 3.011,54 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.923,87 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.635,23 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.687,64 ₺
|
1,03 %
|
3.011,54 ₺
|
1,19 %
|
19.635,23 ₺
|
1,19 %
|
4.923,87 ₺
|
1,19 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,10 değer kaybederek 97.630,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -5,39 düşerek 3.663,77 dolardan işlem gördü.