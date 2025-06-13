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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (13 Haziran 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (13 Haziran 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (13 Haziran 2025 Cuma) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -2,19 değer kaybederek 9.311,88 puanla günü kapattı.Dolar ise 39,42 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,33 ile 4.341,17 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 18:30 Güncelleme: 13.06.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (13 Haziran 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        13 Haziran 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.311,88 puanla kapatırken günlük düşüş % -2,19 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MEPET,GEDIK,DGNMO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DERHL,EMNIS,GUBRF.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.898.556.027.00 TL), AKBNK (7.044.952.332.60 TL), ASELS (7.044.249.872.10 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        263.75
        -5.38 %
        9.898.556.027
        A
        59.50
        0.51 %
        7.044.952.333
        A
        141.50
        -2.21 %
        7.044.249.872
        Y
        27.50
        -0.58 %
        6.540.437.608
        E
        24.80
        -0.40 %
        6.131.016.675
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        8.80
        10.00 %
        12.170.545
        G
        11.20
        9.91 %
        185.521.853
        D
        6.61
        8.18 %
        61.232.357
        K
        49.60
        7.41 %
        342.110.874
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        35.14
        -9.99 %
        144.443.266
        E
        207.40
        -9.98 %
        10.622.821
        G
        228.90
        -9.97 %
        1.334.546.322
        G
        345.50
        -9.97 %
        242.103.756
        A
        9.08
        -9.74 %
        8.835.343
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Haziran 2025 Cuma)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,16 artış ile 39,42 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,13 düşüş ile 45,62 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        39,42
        0,16 %
        E
        EUR/TRY
        45,62
        -0,13 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (13 Haziran 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,24 artış ile 3.427,98 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,33 yükselişle 4.341,17 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.097,81 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.304,42 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.427,98
        1,24 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.341,17
        1,33 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.304,42
        1,33 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.097,81
        1,33 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,84 değer kaybederek 105.521,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -7,64 düşerek 2.548,61 dolardan işlem gördü.

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