Piyasa raporu (13 Haziran 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (13 Haziran 2025 Cuma) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -2,19 değer kaybederek 9.311,88 puanla günü kapattı.Dolar ise 39,42 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,33 ile 4.341,17 liraya çıktı.
13 Haziran 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.311,88 puanla kapatırken günlük düşüş % -2,19 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MEPET,GEDIK,DGNMO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DERHL,EMNIS,GUBRF.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.898.556.027.00 TL), AKBNK (7.044.952.332.60 TL), ASELS (7.044.249.872.10 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
263.75 ₺
|
-5.38 %
|
9.898.556.027
|
59.50 ₺
|
0.51 %
|
7.044.952.333
|
141.50 ₺
|
-2.21 %
|
7.044.249.872
|
27.50 ₺
|
-0.58 %
|
6.540.437.608
|
24.80 ₺
|
-0.40 %
|
6.131.016.675
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
8.80 ₺
|
10.00 %
|
12.170.545
|
11.20 ₺
|
9.91 %
|
185.521.853
|
6.61 ₺
|
8.18 %
|
61.232.357
|
49.60 ₺
|
7.41 %
|
342.110.874
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
35.14 ₺
|
-9.99 %
|
144.443.266
|
207.40 ₺
|
-9.98 %
|
10.622.821
|
228.90 ₺
|
-9.97 %
|
1.334.546.322
|
345.50 ₺
|
-9.97 %
|
242.103.756
|
9.08 ₺
|
-9.74 %
|
8.835.343
Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Haziran 2025 Cuma)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,16 artış ile 39,42 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,13 düşüş ile 45,62 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
39,42 ₺
|
0,16 %
|
E
|
45,62 ₺
|
-0,13 %
Altın fiyatlarında son durum (13 Haziran 2025 Cuma)
Altının ons fiyatı yüzde 1,24 artış ile 3.427,98 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,33 yükselişle 4.341,17 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.097,81 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.304,42 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.427,98 ₺
|
1,24 %
|
4.341,17 ₺
|
1,33 %
|
28.304,42 ₺
|
1,33 %
|
7.097,81 ₺
|
1,33 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,84 değer kaybederek 105.521,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -7,64 düşerek 2.548,61 dolardan işlem gördü.