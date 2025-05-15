Piyasa raporu (15 Mayıs 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

15 Mayıs 2025 Perşembe, BIST 100 günü -1,65 düşerek 9.541,30 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9761.1000 puandan işlem görürken en düşük 9518.5100 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KARTN,SONME,KLRHO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise EDIP,CLEBI,BEGYO oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (6.252.240.697.10 TL), ASELS (5.469.574.230.70 TL), AKBNK (5.012.886.337.55 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Mayıs 2025 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde -0,18 düşerek 38,70 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,26 yükselerek 43,46 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (15 Mayıs 2025 Perşembe)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,23 değer kazanarak 3.216,46 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,82 değer kazanarak 3.993,74 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.529,71 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.038,97 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,00 değer kaybederek 102.190,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,60 düşerek 2.513,34 dolardan işlem gördü.