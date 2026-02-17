Piyasa raporu (17 Şubat 2026 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (17 Şubat 2026 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,78 değer kaybederek 14.227,29 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,04 yükselerek 43,73 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,64 değer kaybederek 6.830,79 liraya düştü.
17 Şubat 2026 Salı, BIST 100 günü -0,78 düşerek 14.227,29 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14409.2700 puandan işlem görürken en düşük 14227.2900 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ATSYH,ATLAS,ATATP, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise CVKMD,PRKAB,CMENT.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (20.694.120.926.50 TL), ISCTR (11.153.353.208.55 TL), SASA (10.230.051.755.71 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
345.00 ₺
|
-0.79 %
|
20.694.120.927
|
17.53 ₺
|
-1.35 %
|
11.153.353.209
|
2.64 ₺
|
-4.69 %
|
10.230.051.756
|
98.65 ₺
|
0.20 %
|
9.992.011.246
|
223.00 ₺
|
-0.45 %
|
9.981.643.101
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
66.00 ₺
|
10.00 %
|
6.453.768
|
10.25 ₺
|
9.98 %
|
14.529.358
|
185.40 ₺
|
9.96 %
|
644.350.803
|
36.86 ₺
|
9.96 %
|
194.532.279
|
59.10 ₺
|
9.95 %
|
123.472.446
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
43.02 ₺
|
-10.00 %
|
3.163.228.278
|
50.00 ₺
|
-9.34 %
|
384.467.727
|
354.00 ₺
|
-8.47 %
|
4.717.197
|
423.00 ₺
|
-8.04 %
|
321.981.805
|
27.00 ₺
|
-7.15 %
|
49.015.316
Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Şubat 2026 Salı)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 43,73 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,31 düşüş ile 51,68 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
43,73 ₺
|
0,04 %
|
E
|
51,68 ₺
|
-0,31 %
Altın fiyatlarında son durum (17 Şubat 2026 Salı)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -2,52 :artarakazalarak 4.866,23 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -2,64 düşüş sonucu 6.830,79 lirayı buldu. Çeyrek altın % -2,64 düşerek 11.168,34 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 44.536,75.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.866,23 ₺
|
-2,52 %
|
6.830,79 ₺
|
-2,64 %
|
44.536,75 ₺
|
-2,64 %
|
11.168,34 ₺
|
-2,64 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,96 değer kaybederek 66.969,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,63 düşerek 1.956,46 dolardan işlem gördü.