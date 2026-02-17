Canlı
        Piyasa raporu (17 Şubat 2026 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (17 Şubat 2026 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (17 Şubat 2026 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,78 değer kaybederek 14.227,29 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,04 yükselerek 43,73 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,64 değer kaybederek 6.830,79 liraya düştü.

        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 18:30 Güncelleme: 17.02.2026 - 18:30
        Piyasa raporu (17 Şubat 2026 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        17 Şubat 2026 Salı, BIST 100 günü -0,78 düşerek 14.227,29 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14409.2700 puandan işlem görürken en düşük 14227.2900 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ATSYH,ATLAS,ATATP, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise CVKMD,PRKAB,CMENT.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (20.694.120.926.50 TL), ISCTR (11.153.353.208.55 TL), SASA (10.230.051.755.71 TL) oldu.

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Şubat 2026 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 43,73 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,31 düşüş ile 51,68 liraya geldi.

        Altın fiyatlarında son durum (17 Şubat 2026 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -2,52 :artarakazalarak 4.866,23 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -2,64 düşüş sonucu 6.830,79 lirayı buldu. Çeyrek altın % -2,64 düşerek 11.168,34 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 44.536,75.

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,96 değer kaybederek 66.969,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,63 düşerek 1.956,46 dolardan işlem gördü.

