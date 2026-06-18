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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa raporu (18 Haziran 2026 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (18 Haziran 2026 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (18 Haziran 2026 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,75 değer kazanarak 14.818,04 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,13 artış ile 46,45 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,01 ile 6.343,78 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasa raporu (18 Haziran 2026 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        18 Haziran 2026 Perşembe, BIST 100 günü 2,75 yükselerek 14.818,04 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14824.1500 puandan işlem görürken en düşük 14454.3100 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SELEC,BRMEN,GMTAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ENSRI,AYEN,GESAN oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.607.233.459.00 TL), TRALT (11.228.413.202.69 TL), AKBNK (11.163.942.968.70 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        328.50
        2.10 %
        17.607.233.459
        T
        51.80
        8.23 %
        11.228.413.203
        A
        81.10
        3.97 %
        11.163.942.969
        A
        410.75
        3.99 %
        10.056.607.402
        I
        15.47
        3.55 %
        9.445.343.788
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        164.10
        9.99 %
        2.252.388.860
        B
        14.86
        9.99 %
        22.115.391
        G
        45.62
        9.98 %
        33.840.095
        Y
        27.34
        9.98 %
        40.978.669
        K
        6.83
        9.98 %
        877.482.317
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        7.92
        -10.00 %
        1.055.134.632
        A
        40.72
        -9.99 %
        406.261.807
        G
        69.80
        -9.99 %
        3.085.687.462
        G
        19.21
        -9.98 %
        109.351.254
        E
        83.90
        -9.98 %
        5.849.739.002
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Haziran 2026 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,13 yükselerek 46,45 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,18 düşerek 53,31 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,45
        0,13 %
        E
        EUR/TRY
        53,31
        -0,18 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (18 Haziran 2026 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,42 azalış ile 4.239,19 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,01 düşüşle 6.343,78 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.372,07 olurken, Cumhuriyet altını ise 41.361,42 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.239,19
        -0,42 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.343,78
        -0,01 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        41.361,42
        -0,01 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.372,07
        -0,01 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -3,05 azalış ile 63.303,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,09 düşüş ile 1.724,87 doları buldu. Brent Petrol ise 76,58 dolar

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