Piyasa raporu (18 Haziran 2026 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

18 Haziran 2026 Perşembe, BIST 100 günü 2,75 yükselerek 14.818,04 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14824.1500 puandan işlem görürken en düşük 14454.3100 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SELEC,BRMEN,GMTAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ENSRI,AYEN,GESAN oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.607.233.459.00 TL), TRALT (11.228.413.202.69 TL), AKBNK (11.163.942.968.70 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Haziran 2026 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde 0,13 yükselerek 46,45 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,18 düşerek 53,31 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (18 Haziran 2026 Perşembe)

Altının ons fiyatı yüzde -0,42 azalış ile 4.239,19 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,01 düşüşle 6.343,78 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.372,07 olurken, Cumhuriyet altını ise 41.361,42 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -3,05 azalış ile 63.303,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,09 düşüş ile 1.724,87 doları buldu. Brent Petrol ise 76,58 dolar