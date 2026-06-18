Piyasa raporu (18 Haziran 2026 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (18 Haziran 2026 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,75 değer kazanarak 14.818,04 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,13 artış ile 46,45 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,01 ile 6.343,78 liraya geriledi.
18 Haziran 2026 Perşembe, BIST 100 günü 2,75 yükselerek 14.818,04 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14824.1500 puandan işlem görürken en düşük 14454.3100 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SELEC,BRMEN,GMTAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ENSRI,AYEN,GESAN oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.607.233.459.00 TL), TRALT (11.228.413.202.69 TL), AKBNK (11.163.942.968.70 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
328.50 ₺
|
2.10 %
|
17.607.233.459
|
51.80 ₺
|
8.23 %
|
11.228.413.203
|
81.10 ₺
|
3.97 %
|
11.163.942.969
|
410.75 ₺
|
3.99 %
|
10.056.607.402
|
15.47 ₺
|
3.55 %
|
9.445.343.788
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
164.10 ₺
|
9.99 %
|
2.252.388.860
|
14.86 ₺
|
9.99 %
|
22.115.391
|
45.62 ₺
|
9.98 %
|
33.840.095
|
27.34 ₺
|
9.98 %
|
40.978.669
|
6.83 ₺
|
9.98 %
|
877.482.317
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
7.92 ₺
|
-10.00 %
|
1.055.134.632
|
40.72 ₺
|
-9.99 %
|
406.261.807
|
69.80 ₺
|
-9.99 %
|
3.085.687.462
|
19.21 ₺
|
-9.98 %
|
109.351.254
|
83.90 ₺
|
-9.98 %
|
5.849.739.002
Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Haziran 2026 Perşembe)
Dolar/TL bugün yüzde 0,13 yükselerek 46,45 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,18 düşerek 53,31 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
46,45 ₺
|
0,13 %
|
E
|
53,31 ₺
|
-0,18 %
Altın fiyatlarında son durum (18 Haziran 2026 Perşembe)
Altının ons fiyatı yüzde -0,42 azalış ile 4.239,19 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,01 düşüşle 6.343,78 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.372,07 olurken, Cumhuriyet altını ise 41.361,42 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.239,19 ₺
|
-0,42 %
|
6.343,78 ₺
|
-0,01 %
|
41.361,42 ₺
|
-0,01 %
|
10.372,07 ₺
|
-0,01 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -3,05 azalış ile 63.303,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,09 düşüş ile 1.724,87 doları buldu. Brent Petrol ise 76,58 dolar