Piyasa raporu (19 Mart 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (19 Mart 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -8,79 değer kaybederek 9.853,01 puanla günü kapattı.Dolar ise 37,89 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 3,23 ile 3.695,55 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19 Mart 2025 Çarşamba tarihinde günü 9.853,01 puanla bitirdi, günlük düşüş -8,79 oldu.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi YBTAS,MARKA,TSGYO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise PCILT,LYDYE,LUKSK.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (19.527.757.560.00 TL), YKBNK (10.130.935.594.24 TL), ASELS (9.233.538.341.70 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
301.25 ₺
|
-7.87 %
|
19.527.757.560
|
29.70 ₺
|
-10.00 %
|
10.130.935.594
|
112.30 ₺
|
-9.00 %
|
9.233.538.342
|
165.70 ₺
|
-9.99 %
|
8.969.119.866
|
455.50 ₺
|
-9.98 %
|
7.715.309.755
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
127,592.50 ₺
|
10.00 %
|
3.780.635
|
67.25 ₺
|
9.98 %
|
99.156.997
|
8.40 ₺
|
9.95 %
|
293.411.125
|
8.54 ₺
|
9.91 %
|
252.649.756
|
377.00 ₺
|
9.91 %
|
22.267.212
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
15.03 ₺
|
-10.00 %
|
34.963.843
|
12,217.50 ₺
|
-10.00 %
|
19.666.593
|
84.60 ₺
|
-10.00 %
|
27.517.993
|
19.62 ₺
|
-10.00 %
|
41.324.854
|
120.60 ₺
|
-10.00 %
|
80.164.889
Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Mart 2025 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde 3,27 yükselerek 37,89 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 3,13 yükselerek 41,43 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
37,89 ₺
|
3,27 %
|
E
|
41,43 ₺
|
3,13 %
Altın fiyatlarında son durum (19 Mart 2025 Çarşamba)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,09 değer kaybederek 3.032,05 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 3,23 değer kazanarak 3.695,55 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.042,23 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 24.095,01 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.032,05 ₺
|
-0,09 %
|
3.695,55 ₺
|
3,23 %
|
24.095,01 ₺
|
3,23 %
|
6.042,23 ₺
|
3,23 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 3,11 yükseliş ile 84.310,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 7,45 artış ile 2.032,70 dolar.Brent Petrol ise 71,03 dolar