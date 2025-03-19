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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (19 Mart 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (19 Mart 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (19 Mart 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -8,79 değer kaybederek 9.853,01 puanla günü kapattı.Dolar ise 37,89 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 3,23 ile 3.695,55 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 19.03.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (19 Mart 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19 Mart 2025 Çarşamba tarihinde günü 9.853,01 puanla bitirdi, günlük düşüş -8,79 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi YBTAS,MARKA,TSGYO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise PCILT,LYDYE,LUKSK.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (19.527.757.560.00 TL), YKBNK (10.130.935.594.24 TL), ASELS (9.233.538.341.70 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        301.25
        -7.87 %
        19.527.757.560
        Y
        29.70
        -10.00 %
        10.130.935.594
        A
        112.30
        -9.00 %
        9.233.538.342
        K
        165.70
        -9.99 %
        8.969.119.866
        B
        455.50
        -9.98 %
        7.715.309.755
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        127,592.50
        10.00 %
        3.780.635
        M
        67.25
        9.98 %
        99.156.997
        T
        8.40
        9.95 %
        293.411.125
        Y
        8.54
        9.91 %
        252.649.756
        Q
        377.00
        9.91 %
        22.267.212
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        15.03
        -10.00 %
        34.963.843
        L
        12,217.50
        -10.00 %
        19.666.593
        L
        84.60
        -10.00 %
        27.517.993
        E
        19.62
        -10.00 %
        41.324.854
        L
        120.60
        -10.00 %
        80.164.889
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Mart 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 3,27 yükselerek 37,89 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 3,13 yükselerek 41,43 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        37,89
        3,27 %
        E
        EUR/TRY
        41,43
        3,13 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (19 Mart 2025 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,09 değer kaybederek 3.032,05 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 3,23 değer kazanarak 3.695,55 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.042,23 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 24.095,01 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.032,05
        -0,09 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.695,55
        3,23 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        24.095,01
        3,23 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.042,23
        3,23 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 3,11 yükseliş ile 84.310,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 7,45 artış ile 2.032,70 dolar.Brent Petrol ise 71,03 dolar

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