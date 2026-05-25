Piyasa raporu (25 Mayıs 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

25 Mayıs 2026 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.890,91 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,60 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ICBCT,EUKYO,OYAYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise HURGZ,ANELE,TRHOL oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.359.129.293.25 TL), ASTOR (14.392.030.608.00 TL), SASA (9.666.102.052.23 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Mayıs 2026 Pazartesi)

Dolar/TL bugün yüzde 0,03 yükselerek 45,72 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,61 yükselerek 53,37 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (25 Mayıs 2026 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde 1,41 artış ile 4.573,07 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,30 yükselişle 6.716,87 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.982,08 olurken, Cumhuriyet altını ise 43.793,99 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,55 değer kazanarak 77.555,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,40 yükselerek 2.123,80 dolardan işlem gördü.