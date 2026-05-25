        Piyasa raporu (25 Mayıs 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (25 Mayıs 2026 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kazanarak 13.890,91 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 45,72 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,30 ile 6.716,87 liraya çıktı.

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 18:30 Güncelleme:
        25 Mayıs 2026 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.890,91 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,60 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ICBCT,EUKYO,OYAYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise HURGZ,ANELE,TRHOL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.359.129.293.25 TL), ASTOR (14.392.030.608.00 TL), SASA (9.666.102.052.23 TL) oldu.

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        274.00
        -7.12 %
        16.359.129.293
        A
        313.75
        -8.86 %
        14.392.030.608
        S
        2.53
        -9.96 %
        9.666.102.052
        A
        377.75
        -4.00 %
        7.930.369.145
        A
        62.20
        -9.99 %
        6.604.915.619
        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        21.12
        9.94 %
        197.916.796
        E
        8.70
        5.45 %
        20.363.709
        O
        52.65
        5.38 %
        18.845.551
        A
        196.40
        4.91 %
        693.508.569
        R
        19.06
        4.73 %
        720.113.336
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        H
        7.20
        -10.00 %
        97.096.596
        A
        73.35
        -10.00 %
        310.683.072
        T
        1,440.00
        -10.00 %
        155.690.046
        A
        6.66
        -10.00 %
        1.144.381.638
        S
        12.69
        -10.00 %
        314.188.240
        Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Mayıs 2026 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,03 yükselerek 45,72 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,61 yükselerek 53,37 lira oldu.

        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        45,72
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        53,37
        0,61 %
        Altın fiyatlarında son durum (25 Mayıs 2026 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,41 artış ile 4.573,07 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,30 yükselişle 6.716,87 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.982,08 olurken, Cumhuriyet altını ise 43.793,99 oldu.

        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.573,07
        1,41 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.716,87
        1,30 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        43.793,99
        1,30 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.982,08
        1,30 %
        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,55 değer kazanarak 77.555,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,40 yükselerek 2.123,80 dolardan işlem gördü.

        Cumhurbaşkanı'ndan Milli Aile Haftası paylaşımı
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Arda Güler sevgilisiyle tatilde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        O yavru keçiyi paylaştı
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Sibel Kekilli evlendi
