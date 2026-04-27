Piyasa raporu (27 Nisan 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

27 Nisan 2026 Pazartesi, BIST 100 günü 1,28 yükselerek 14.594,01 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14621.9700 puandan işlem görürken en düşük 14423.8800 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MEYSU,MERCN,DAPGM, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ENSRI,KGYO,ALKLC.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (22.085.091.312.16 TL), THYAO (12.879.970.606.25 TL), ASELS (12.765.521.350.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Nisan 2026 Pazartesi)

Dolar/TL bugün yüzde 0,03 yükselerek 45,02 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,18 yükselerek 52,85 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (27 Nisan 2026 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,68 değer kaybederek 4.677,60 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,71 değer kaybederek 6.766,77 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.063,67 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 44.119,33 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,73 düşüş ile 76.710,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,18 azalış ile 2.271,74 dolar.Brent Petrol ise 108,90 dolar