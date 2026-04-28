Piyasa raporu (28 Nisan 2026 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (28 Nisan 2026 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,61 değer kaybederek 14.359,55 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,04 yükselerek 45,05 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,30 değer kaybederek 6.624,23 liraya düştü.
28 Nisan 2026 Salı, BIST 100 günü -1,61 düşerek 14.359,55 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14608.5200 puandan işlem görürken en düşük 14356.6000 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi EUPWR,SMRVA,RODRG, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MMCAS,BORLS,PRZMA.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (22.864.650.728.41 TL), ASTOR (19.516.068.566.95 TL), ASELS (12.043.064.367.25 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
3.16 ₺
|
-5.11 %
|
22.864.650.728
|
254.75 ₺
|
4.58 %
|
19.516.068.567
|
414.50 ₺
|
-0.12 %
|
12.043.064.367
|
315.75 ₺
|
-1.48 %
|
8.563.765.764
|
16.24 ₺
|
1.63 %
|
6.881.137.247
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
49.08 ₺
|
10.00 %
|
2.139.190.491
|
90.20 ₺
|
10.00 %
|
1.557.536.072
|
23.54 ₺
|
10.00 %
|
34.729.193
|
28.86 ₺
|
9.98 %
|
1.977.686.171
|
50.70 ₺
|
9.98 %
|
220.395.801
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
69.30 ₺
|
-10.00 %
|
12.691.750
|
6.30 ₺
|
-10.00 %
|
424.583.055
|
24.30 ₺
|
-10.00 %
|
15.627.287
|
48.60 ₺
|
-10.00 %
|
169.467.959
|
18.02 ₺
|
-9.99 %
|
441.814.246
Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Nisan 2026 Salı)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 45,05 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,06 düşüş ile 52,79 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
45,05 ₺
|
0,04 %
|
E
|
52,79 ₺
|
-0,06 %
Altın fiyatlarında son durum (28 Nisan 2026 Salı)
Altının ons fiyatı yüzde -2,25 azalış ile 4.576,56 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -2,30 düşüşle 6.624,23 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.830,62 olurken, Cumhuriyet altını ise 43.189,99 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.576,56 ₺
|
-2,25 %
|
6.624,23 ₺
|
-2,30 %
|
43.189,99 ₺
|
-2,30 %
|
10.830,62 ₺
|
-2,30 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,97 azalış ile 76.018,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,06 yükseliş ile 2.274,10 doları buldu. Brent Petrol ise 110,93 dolar