        BIST 100 14.359,55 %-1,61
        DOLAR 45,0531 %0,04
        EURO 52,7869 %-0,06
        GRAM ALTIN 6.623,88 %-2,31
        FAİZ 40,86 %1,14
        GÜMÜŞ GRAM 105,22 %-3,77
        BITCOIN 75.989,00 %-1,27
        GBP/TRY 60,9024 %-0,15
        EUR/USD 1,1711 %-0,09
        BRENT 111,06 %2,61
        ÇEYREK ALTIN 10.830,04 %-2,31
        Piyasa raporu (28 Nisan 2026 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (28 Nisan 2026 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (28 Nisan 2026 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,61 değer kaybederek 14.359,55 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,04 yükselerek 45,05 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,30 değer kaybederek 6.624,23 liraya düştü.

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 18:30 Güncelleme:
        28 Nisan 2026 Salı, BIST 100 günü -1,61 düşerek 14.359,55 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14608.5200 puandan işlem görürken en düşük 14356.6000 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi EUPWR,SMRVA,RODRG, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MMCAS,BORLS,PRZMA.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (22.864.650.728.41 TL), ASTOR (19.516.068.566.95 TL), ASELS (12.043.064.367.25 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        3.16
        -5.11 %
        22.864.650.728
        A
        254.75
        4.58 %
        19.516.068.567
        A
        414.50
        -0.12 %
        12.043.064.367
        T
        315.75
        -1.48 %
        8.563.765.764
        P
        16.24
        1.63 %
        6.881.137.247
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        49.08
        10.00 %
        2.139.190.491
        S
        90.20
        10.00 %
        1.557.536.072
        R
        23.54
        10.00 %
        34.729.193
        G
        28.86
        9.98 %
        1.977.686.171
        S
        50.70
        9.98 %
        220.395.801
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        69.30
        -10.00 %
        12.691.750
        B
        6.30
        -10.00 %
        424.583.055
        P
        24.30
        -10.00 %
        15.627.287
        A
        48.60
        -10.00 %
        169.467.959
        E
        18.02
        -9.99 %
        441.814.246
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Nisan 2026 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 45,05 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,06 düşüş ile 52,79 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        45,05
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        52,79
        -0,06 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (28 Nisan 2026 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde -2,25 azalış ile 4.576,56 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -2,30 düşüşle 6.624,23 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.830,62 olurken, Cumhuriyet altını ise 43.189,99 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.576,56
        -2,25 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.624,23
        -2,30 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        43.189,99
        -2,30 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.830,62
        -2,30 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,97 azalış ile 76.018,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,06 yükseliş ile 2.274,10 doları buldu. Brent Petrol ise 110,93 dolar

