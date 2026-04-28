Piyasa raporu (28 Nisan 2026 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

28 Nisan 2026 Salı, BIST 100 günü -1,61 düşerek 14.359,55 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14608.5200 puandan işlem görürken en düşük 14356.6000 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi EUPWR,SMRVA,RODRG, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MMCAS,BORLS,PRZMA.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (22.864.650.728.41 TL), ASTOR (19.516.068.566.95 TL), ASELS (12.043.064.367.25 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Nisan 2026 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 45,05 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,06 düşüş ile 52,79 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (28 Nisan 2026 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde -2,25 azalış ile 4.576,56 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -2,30 düşüşle 6.624,23 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.830,62 olurken, Cumhuriyet altını ise 43.189,99 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,97 azalış ile 76.018,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,06 yükseliş ile 2.274,10 doları buldu. Brent Petrol ise 110,93 dolar