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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (31 Temmuz 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (31 Temmuz 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (31 Temmuz 2024 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,50 değer kaybederek 10.638,58 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,07 artış ile 33,11 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,59 ile 2.579,72 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 18:30 Güncelleme: 31.07.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (31 Temmuz 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        31 Temmuz 2024 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,50 düşüş ile 10.638,58 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DCTTR,NUHCM,USAK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DIRIT,KSTUR,FENER oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.977.905.545.50 TL), EREGL (5.318.625.525.95 TL), ISCTR (4.605.841.768.91 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        289.25
        -1.45 %
        7.977.905.546
        E
        56.05
        0.27 %
        5.318.625.526
        I
        15.00
        0.60 %
        4.605.841.769
        T
        123.80
        4.38 %
        4.269.224.915
        A
        61.90
        -1.35 %
        4.141.925.812
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        15.40
        10.00 %
        25.802.531
        N
        305.25
        10.00 %
        246.920.285
        U
        27.28
        10.00 %
        399.263.650
        H
        96.90
        9.99 %
        1.564.707.266
        A
        123.40
        9.98 %
        2.379.031.625
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        49.00
        -9.18 %
        33.273.758
        K
        4,350.00
        -8.52 %
        11.830.725
        F
        140.10
        -8.49 %
        710.817.249
        K
        1,100.00
        -8.33 %
        7.360.587
        E
        346.00
        -7.67 %
        5.167.125
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (31 Temmuz 2024 Çarşamba)

        Dolar/TL yüzde 0,07 artarak 33,11 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,16 yükselerek 35,87 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        33,11
        0,07 %
        E
        EUR/TRY
        35,87
        0,16 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (31 Temmuz 2024 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,50 artış ile 2.422,73 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,59 yükselişle 2.579,72 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.217,85 olurken, Cumhuriyet altını ise 16.819,79 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.422,73
        0,50 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.579,72
        0,59 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        16.819,79
        0,59 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.217,85
        0,59 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,41 artış ile 66.489,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,39 düşüş ile 3.309,85 doları buldu. Brent Petrol ise 80,53 dolar

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