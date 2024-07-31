Piyasa raporu (31 Temmuz 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

31 Temmuz 2024 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,50 düşüş ile 10.638,58 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DCTTR,NUHCM,USAK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DIRIT,KSTUR,FENER oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.977.905.545.50 TL), EREGL (5.318.625.525.95 TL), ISCTR (4.605.841.768.91 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (31 Temmuz 2024 Çarşamba)