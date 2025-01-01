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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 01 Ocak 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 01 Ocak 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (01 Ocak 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,60 değer kaybederek 9.830,56 puanla günü kapattı.Dolar ise 35,38 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,56 değer kaybederek 2.966,83 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 01.01.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 01 Ocak 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        01 Ocak 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,60 düşüş ile 9.830,56 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse HURGZ,EMKEL,PEHOL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise AEFES,AGHOL,LOGO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.512.979.976.75 TL), ISCTR (4.784.008.402.60 TL), AKBNK (3.940.865.151.20 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        281.00
        -0.44 %
        7.512.979.977
        I
        13.54
        0.59 %
        4.784.008.403
        A
        64.85
        -1.22 %
        3.940.865.151
        K
        178.60
        -1.00 %
        3.487.958.579
        Y
        30.62
        -0.46 %
        3.441.943.594
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        H
        4.84
        10.00 %
        37.030.118
        E
        15.57
        9.96 %
        104.802.935
        P
        4.00
        9.89 %
        285.808.056
        V
        293.00
        9.53 %
        40.747.589
        N
        75.80
        9.38 %
        1.424.055.740
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        191.60
        -9.96 %
        554.507.261
        A
        313.00
        -8.41 %
        1.664.980.811
        L
        107.90
        -6.34 %
        61.778.275
        E
        58.90
        -5.91 %
        260.633.130
        N
        6.23
        -4.89 %
        40.782.217
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Ocak 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,07 yükselerek 35,38 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,03 düşerek 36,63 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,38
        0,07 %
        E
        EUR/TRY
        36,63
        -0,03 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (01 Ocak 2025 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,69 değer kazanarak 2.624,50 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,56 değer kaybederek 2.966,83 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.850,76 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.343,71 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.624,50
        0,69 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.966,83
        -0,56 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.343,71
        -0,56 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.850,76
        -0,56 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,71 değer kaybederek 93.741,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,54 düşerek 3.331,45 dolardan işlem gördü.

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