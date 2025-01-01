Piyasalarda gün sonu: 01 Ocak 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

01 Ocak 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,60 düşüş ile 9.830,56 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse HURGZ,EMKEL,PEHOL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise AEFES,AGHOL,LOGO oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.512.979.976.75 TL), ISCTR (4.784.008.402.60 TL), AKBNK (3.940.865.151.20 TL) oldu.