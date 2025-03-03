Piyasalarda gün sonu: 03 Mart 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

03 Mart 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.911,07 puanla kapatırken günlük yükseliş % 2,61 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi DOAS,SEGYO,GMTAS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise NATEN,ESEN,GRSEL.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.172.296.599.00 TL), YKBNK (9.924.120.220.14 TL), ISCTR (8.610.536.274.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Mart 2025 Pazartesi)

Bugün Dolar/TL yüzde -0,09 azalış ile 36,44 liraya düştü, Euro/TL yüzde 1,16 yükseliş ile 38,26 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (03 Mart 2025 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,06 değer kazanarak 2.888,21 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,73 değer kazanarak 3.374,52 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.517,82 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 22.002,05 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 7,05 artış ile 91.210,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 4,85 yükseliş ile 2.309,91 doları buldu. Brent Petrol ise 72,61 dolar