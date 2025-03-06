Piyasalarda gün sonu: 06 Mart 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 06 Mart 2025 Perşembe tarihinde günü 10.459,08 puanla bitirdi, günlük yükseliş 2,65 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse LUKSK,KONTR,KSTUR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SKYMD,AKYHO,TRILC oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (18.071.458.324.25 TL), KCHOL (11.122.607.022.20 TL), YKBNK (9.723.213.327.34 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Mart 2025 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde -0,05 düşerek 36,42 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,46 yükselerek 39,52 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (06 Mart 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı yüzde -0,23 azalış ile 2.912,75 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,22 düşüşle 3.414,38 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.582,51 olurken, Cumhuriyet altını ise 22.261,75 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 2,98 değer kazanarak 91.025,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,77 yükselerek 2.262,17 dolardan işlem gördü.