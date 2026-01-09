Habertürk
Habertürk
        Piyasalarda gün sonu: 09 Ocak 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 09 Ocak 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (09 Ocak 2026 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 değer kazanarak 12.200,95 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,23 artış ile 43,14 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 0,70 ile 6.238,45 liradan işlem gördü.

        09.01.2026 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 09 Ocak 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        09 Ocak 2026 Cuma, BIST 100 günü 0,93 yükselerek 12.200,95 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 12200.9500 puandan işlem görürken en düşük 12065.9900 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi QNBTR,ALKA,BURCE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BORLS,TUCLK,RNPOL.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.073.145.220.25 TL), ASELS (12.761.691.006.25 TL), SASA (11.161.540.778.62 TL) oldu.

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Ocak 2026 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,23 yükselerek 43,14 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,14 düşerek 50,19 lira oldu.

        Altın fiyatlarında son durum (09 Ocak 2026 Cuma)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,63 artış ile 4.505,82 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,70 yükselişle 6.238,45 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.199,86 olurken, Cumhuriyet altını ise 40.674,67 oldu.

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,20 artış ile 90.588,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,18 düşüş ile 3.093,02 doları buldu. Brent Petrol ise 63,22 dolar

