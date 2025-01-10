Piyasalarda gün sonu: 10 Ocak 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (10 Ocak 2025 Cuma) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,90 değer kaybederek 9.910,61 puanla günü kapattı.Dolar ise 35,41 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,04 ile 3.064,00 liraya çıktı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10 Ocak 2025 Cuma tarihinde günü 9.910,61 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,90 oldu.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi CGCAM,HATEK,KARTN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ALKLC,IHLAS,KZBGY.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (10.225.852.327.77 TL), THYAO (7.234.969.419.75 TL), TCELL (6.623.188.734.80 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
14.36 ₺
|
-0.83 %
|
10.225.852.328
|
293.50 ₺
|
-0.42 %
|
7.234.969.420
|
95.65 ₺
|
-0.67 %
|
6.623.188.735
|
30.70 ₺
|
-1.85 %
|
6.455.455.542
|
182.50 ₺
|
-2.14 %
|
4.640.628.233
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
33.00 ₺
|
10.00 %
|
1.118.323.875
|
13.91 ₺
|
9.96 %
|
22.247.087
|
113.90 ₺
|
9.94 %
|
158.718.196
|
12.62 ₺
|
9.93 %
|
252.192.099
|
4.43 ₺
|
9.93 %
|
149.436.663
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
32.58 ₺
|
-10.00 %
|
378.731.199
|
3.73 ₺
|
-9.90 %
|
2.062.367.738
|
5.92 ₺
|
-9.89 %
|
231.500.975
|
2.20 ₺
|
-9.47 %
|
393.630.548
Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Ocak 2025 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,21 yükselerek 35,41 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,18 düşerek 36,39 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,41 ₺
|
0,21 %
|
E
|
36,39 ₺
|
-0,18 %
Altın fiyatlarında son durum (10 Ocak 2025 Cuma)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,03 :artarakazalarak 2.694,71 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,04 yükseliş sonucu 3.064,00 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,04 yükselerek 5.009,64 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.977,28.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.694,71 ₺
|
1,03 %
|
3.064,00 ₺
|
1,04 %
|
19.977,28 ₺
|
1,04 %
|
5.009,64 ₺
|
1,04 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,41 değer kaybederek 92.818,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,71 düşerek 3.214,52 dolardan işlem gördü.