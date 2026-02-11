Canlı
        Piyasalarda gün sonu: 11 Şubat 2026 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 11 Şubat 2026 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (11 Şubat 2026 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,07 değer kaybederek 13.787,82 puanla günü kapattı.Dolar ise 43,64 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 0,73 ile 7.108,32 liradan işlem gördü.

        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 18:30 Güncelleme: 11.02.2026 - 18:30
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11 Şubat 2026 Çarşamba tarihinde günü 13.787,82 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,07 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi GEREL,AKHAN,DOGUB, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ATEKS,KLRHO,BINHO.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (20.525.129.908.25 TL), SASA (16.622.993.509.87 TL), ISCTR (11.932.156.873.69 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        331.00
        -0.60 %
        20.525.129.908
        S
        2.54
        1.20 %
        16.622.993.510
        I
        17.13
        1.18 %
        11.932.156.874
        A
        294.00
        -1.42 %
        11.719.711.587
        A
        83.95
        0.48 %
        8.350.986.435
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        23.76
        10.00 %
        379.075.958
        A
        31.46
        10.00 %
        4.636.211.917
        D
        42.58
        9.97 %
        73.874.216
        Z
        33.54
        9.97 %
        328.402.195
        S
        26.26
        9.97 %
        156.094.301
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        110.00
        -9.98 %
        4.069.386
        K
        519.00
        -9.97 %
        1.553.897.996
        1
        10.67
        -9.58 %
        4.730.808.303
        K
        611.50
        -8.73 %
        6.522.694
        Z
        20.86
        -7.45 %
        2.306.131.109
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Şubat 2026 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,04 yükselerek 43,64 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,27 düşerek 51,78 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,64
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        51,78
        -0,27 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (11 Şubat 2026 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,48 değer kazanarak 5.049,64 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,73 değer kazanarak 7.108,32 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.622,70 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 46.346,23 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        5.049,64
        0,48 %
        G
        GRAM ALTIN
        7.108,32
        0,73 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        46.346,23
        0,73 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.622,70
        0,74 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -3,76 değer kaybederek 66.263,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -4,79 düşerek 1.920,16 dolardan işlem gördü.

