Piyasalarda gün sonu: 11 Şubat 2026 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11 Şubat 2026 Çarşamba tarihinde günü 13.787,82 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,07 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi GEREL,AKHAN,DOGUB, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ATEKS,KLRHO,BINHO.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (20.525.129.908.25 TL), SASA (16.622.993.509.87 TL), ISCTR (11.932.156.873.69 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Şubat 2026 Çarşamba)

Dolar/TL bugün yüzde 0,04 yükselerek 43,64 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,27 düşerek 51,78 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (11 Şubat 2026 Çarşamba)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,48 değer kazanarak 5.049,64 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,73 değer kazanarak 7.108,32 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.622,70 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 46.346,23 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -3,76 değer kaybederek 66.263,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -4,79 düşerek 1.920,16 dolardan işlem gördü.